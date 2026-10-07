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Oğlak Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, öğrenme ve gelişme isteği bugün iş hayatında senin lehine çalışıyor. Boşlukta Ay yeni bir eğitime kayıt olmak ya da yurt dışı bağlantılı bir iş için karar vermek yerine, bilgi toplamak ve araştırmak için uygun. Bir iş arkadaşının önerisi seni şaşırtabilir; hemen yanıt vermek yerine biraz düşünmek akıllıca.

Maddi olarak eski bir yatırım ya da birikim konusunu yeniden değerlendirmek için iyi bir gün. Mars'ın ortak paralar alanında olması borç, taksit ya da vergi konularını gündeme getirebilir; takvimini kontrol et. Büyük bir ödeme yapmadan önce Ay yeni burca geçene kadar bekle.

Peki ya aşk? Arkadaş çevrenden biriyle yeniden bağ kurmak bugün kolaylaşıyor; Venüs retrosu eski bir dostluğu gündeme getirebilir. Birlikte olduğun kişiyle sosyal çevrenizi ortak bir plana dönüştürmek aranızı tazeler. Yalnızsan eski bir arkadaşın yeni bir yönünü fark edebilirsin, ama bunu söylemek için acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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