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Oğlak Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, iş ortaklıklarında ve birebir görüşmelerde bir dönemin sonuna geliyorsun. Ay ilişki alanında son dördün evresine ulaşırken bir müşteriyle, danışmanla ya da iş ortağınla yürüttüğün anlaşmayı gözden geçirmek, işlemeyen maddeleri netleştirmek için uygun bir gün. Venüs arkadaşlık alanında geri harekete başladığı için eski bir meslektaşın ya da uzun süredir görüşmediğin bir tanıdığın iş fırsatıyla kapını çalması sürpriz olmaz.

Maddi olarak Plüton'un para alanından Mars'a karşıt açı yapması doğrudan bütçeni etkiliyor. Kendi kazancın ile ortak borçlar arasında bir çekişme yaşayabilir, birinin senin bütçen üzerinde söz sahibi olmaya çalıştığını hissedebilirsin; sınırlarını net koy.

Gelelim aşka. Partnerinle aranızda biriken bir meseleyi kapatmak için bugün iyi bir fırsat var. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp temiz bir sayfa açmak ikinizi de rahatlatır. Aşk hayatın bir süredir durgunsa Venüs retrodayken arkadaş çevrenden eski bir tanıdık seni yeniden fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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