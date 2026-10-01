Sevgili Oğlak, gün boyu iş ve sorumluluklarla uğraştıktan sonra akşam Ay ilişkiler alanına taşındığında sevdiğin kişinin varlığını daha çok arayacaksın. Güçlü görünmek için duygularını saklama; yorgun olduğunu söylemek ve ondan destek istemek ilişkini zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Sıcak bir çorba içip yan yana dinlenmek iyi gelecek. Ona teşekkür etmek için bugün küçük bir not bırakmak da ilişkinize sıcaklık katar. Merkür'ün Mars'la karesi yüzünden para ya da ortak kararlar konusunda tartışmaya girme; bu konuları başka bir güne bırak.

Kalbini paylaşacak birini arıyorsan arkadaş çevrende uzun süredir tanıdığın biri Venüs'ün etkisiyle farklı görünmeye başlayabilir. Bu ilginin olgunlaşmasına zaman tanı; Venüs retroya hazırlanırken dostluğu riske atmadan yavaş ilerlemek en akıllıcası. Önce bir kahve içip sohbet etmek, duygularının netleşmesine yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…