Sevgili Oğlak, bugün takvimindeki yoğunluk ilişkine de yansıyabilir; dolunayın getirdiği farkındalık, işine ayırdığın zamanı bir kez daha gözden geçirmeni sağlayabilir. Partnerine bugün biraz daha zaman ayırman, aranızdaki bağı güçlendirecek.

Bekar Oğlaklar ise ciddiyetini bir kenara bırakıp bugün beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir; bu hafiflik, alışık olmadığı ama ona iyi gelen bir deneyim olabilir. Kendini fazla ciddiye almadan geçireceği an, güzel bir sürprize dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…