Sevgili Oğlak, bugün partnerine her zamankinden daha açık bir şekilde farklı bir fikir sunman mümkün; bu açıklık ilişkinize taze bir enerji katacak, üstelik bunu yaparken doğal tavrından hiç ödün vermeyeceksin.

Merakını bastırmadan ilgisini çeken birini takip etmekten çekinmemek, bekar Oğlaklara bugün avantaj sağlayacak; kendine güvenin bu konuda en büyük gücün.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…