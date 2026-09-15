Sevgili Oğlak, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle duygularınızı sözle ifade etmekte zorlanabilirsiniz; hâlâ eylemlere güvenme eğilimindesiniz. Akşam Yay'a geçişle birlikte içinizden geçeni söylemek biraz daha kolaylaşıyor; bu akşam bir kez denemeye değer.

Bugün bekar Oğlaklar için romantizm, iş ya da sorumluluklar arasında beklenmedik şekilde araya girebilir; belki bir proje toplantısında, belki bir görev sırasında. İlk bakışta ciddi görünen biri, aslında düşündüğünüz kadar mesafeli olmayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…