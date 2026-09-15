Sevgili Oğlak, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi sorumluluk yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor; kariyerde otorite konumundaki biriyle görüş ayrılığı yaşayabilirsiniz. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu yük hafifleyip daha geniş bir bakış açısı kazanabilirsiniz.

Para konusunda gün içinde temkinli yapınız size güven verecek; akşama doğru biraz daha rahat, ama yine de planlı harcama yapmaya devam edin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Oğlaklar gün içinde duygularını sözle ifade etmekte zorlanabilir; akşam saatleri bunu denemek için daha uygun bir ortam sunuyor. Bekar Oğlaklar için romantizm, iş ya da sorumluluklar arasında beklenmedik şekilde araya girebilir; ilk bakışta ciddi görünen biri düşündüğünüz kadar mesafeli olmayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…