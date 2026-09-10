Sevgili Oğlak, Başak Yeni Ayı eğitim, yolculuk ve gelecek planlarını hareketlendirirken bugün disiplinli çalışman takdir görebilir; uzun süredir üzerinde çalıştığın bir hedefe bir adım daha yaklaşabilirsin. İş tarafında sorumluluk alman istenebilir, bunu üstlenmen sana avantaj sağlar.

Parasal olarak Venüs Akrep etkisiyle sabırlı bir yaklaşım işine yarar. Aşk tarafında ise karşındaki senden biraz daha zaman ve ilgi bekliyor olabilir. Bekarsan, ciddiyetin bugün birinin dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…