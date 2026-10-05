Hayatını Kaybeden Öykü Dinç'in Ailesi Adalet Arıyor
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İstanbul Pendik'te 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği kazanın üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçti, ancak dosyadaki soru işaretleri hâlâ giderilmiş değil. Aile; çalışmayan kameralar, birbirini tutmayan tutanaklar ve çelişkili bilirkişi raporlarıyla dolu bir yargı sürecinde adalet arıyor. 11 Eylül'deki dördüncü duruşmada dinlenen tanık, direksiyonda bir kadının olduğunu söyledi. Dava, Adli Tıp raporunun beklenmesi için 27 Kasım'a ertelendi.
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15 mobese kamerasının hiçbiri sürücü koltuğunu görüntülemedi, tutanağa genç kız "yaralı" diye geçti.
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9 saniyelik görüntü için iki ayrı rapor çıktı: Biri yeşil ışık dedi, diğeri kırmızı ışık ve en az 94 kilometre hız.
11 Eylül'deki duruşmada tanık konuştu: "Aracı kullanan şoför bayandı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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