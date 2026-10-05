Hayatını Kaybeden Öykü Dinç'in Ailesi Adalet Arıyor

Kaza, 18 Mayıs 2025'te Pendik Kaynarca Mahallesi'ndeki Erol Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Işıl Öykü'ye, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Ömer Faruk Ballı'nın kullandığı otomobil çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. 19 Mayıs'ta tutuklanan Ballı, suç vasfının lehine değişebileceği gerekçesiyle yalnızca iki gün sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakıldı. Ballı, Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.

Ailenin itirazları kazanın ilk saatlerine kadar uzanıyor. Baba Yunus Dinç, olay günü kendilerine aracı bir kadının kullandığı ve kadının olay yerinden uzaklaştığı bilgisinin verildiğini, ancak kaza tutanağında sürücü olarak Ballı'nın adının yazıldığını anlatıyor. Bölgedeki güvenlik kameralarının çalışmadığını öğrenen aile, delil toplamak için kendi imkânlarıyla harekete geçti.

Dinç'e göre olay yerinde ve yaklaşık 1 kilometre gerisinde, aralarında 360 derece çekim yapabilenlerin de bulunduğu toplam 15 MOBESE kamerası var. Baba, 'Bunların hiçbirisi şoför koltuğunu çekmemiş, arızalıymış, bozukmuş, çalışmıyormuş' sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kazaya karışan aracın bir rent a car firmasına ait olduğu ortaya çıkınca aile kira sözleşmesini ve GPS kayıtlarını istedi. Mahkeme talebi kabul etti, ancak şirketten araçlarda GPS cihazı bulunmadığı yanıtı geldi.

Tutanaklardaki çelişkiler de dosyanın en çok tartışılan başlıkları arasında. Görgü tanıkları, olaydan yaklaşık 5 dakika sonra gelen polislerin Işıl Öykü'nün hayatını kaybettiğini söylediğini aktardı. Buna rağmen olay yeri tutanağına genç kız 'yaralı' olarak geçirildi. Karakolda pedagog ve avukat olmadan ifadesi alınan 14 yaşındaki arkadaşı ise mahkemede tutanaktaki cümlelerin kendisine ait olmadığını söyledi.