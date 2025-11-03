onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
2 Sanık Nasıl Beraat Etti? Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Gerekçeli Karar Ortaya Çıktı

2 Sanık Nasıl Beraat Etti? Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Gerekçeli Karar Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.11.2025 - 18:03

Türkiye’nin yakından takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi davasında geçtiğimiz günlerde karar açıklanmıştı. Tutuklu bulunan 4 sanıktan ikisi en üst sınırdan ceza almış diğer 2’si ise beraat etmişti. Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, beraat eden iki sanığın cinayete iştirak ettiğine dair net bir tespit yapılamadığını belirtildi.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili görülen davada geçtiğimiz günlerde karar açıklanmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili görülen davada geçtiğimiz günlerde karar açıklanmıştı.

4 tutuklu sanığın yer aldığı davada, cinayeti işleyen iki sanık için kasten öldürme suçundan tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası vermişti.

Diğer 2 sanık için ise karar beraat almıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etmiş, savcılığın mütalaasına aykırı çıkan hususlara ilişkin kanun yollarına başvurulacağı ifade edilmişti.

Mahkeme tarafından gerekçeli karar açıklandı.

Mahkeme tarafından gerekçeli karar açıklandı.

NTV’de yer alan habere göre, Anadolu 2'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, iki sanığın beraatına ilişkin yeterli delil bulunduğu belirtildi.

Mahkeme, beraat eden iki sanığın cinayete iştirak ettiğine dair net bir tespit yapılamadığını, mahkumiyet gerektirecek kanıt bulunmadığını gerekçe gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mubeyyen Torun

Yardım ve yataklık denen bir kavram vardı di mi

d cord

Tanıdığı dayısı olan yasalardan muaf oluyor

Admin

Bu ülkede yapılan "espriye" gülen şahıs içeri alındı 😶