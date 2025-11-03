2 Sanık Nasıl Beraat Etti? Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Gerekçeli Karar Ortaya Çıktı

Türkiye’nin yakından takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi davasında geçtiğimiz günlerde karar açıklanmıştı. Tutuklu bulunan 4 sanıktan ikisi en üst sınırdan ceza almış diğer 2’si ise beraat etmişti. Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, beraat eden iki sanığın cinayete iştirak ettiğine dair net bir tespit yapılamadığını belirtildi.

Kaynak: NTV