2 Sanık Nasıl Beraat Etti? Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Gerekçeli Karar Ortaya Çıktı
Türkiye’nin yakından takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi davasında geçtiğimiz günlerde karar açıklanmıştı. Tutuklu bulunan 4 sanıktan ikisi en üst sınırdan ceza almış diğer 2’si ise beraat etmişti. Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, beraat eden iki sanığın cinayete iştirak ettiğine dair net bir tespit yapılamadığını belirtildi.
Kaynak: NTV
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili görülen davada geçtiğimiz günlerde karar açıklanmıştı.
Mahkeme tarafından gerekçeli karar açıklandı.
Yardım ve yataklık denen bir kavram vardı di mi
Tanıdığı dayısı olan yasalardan muaf oluyor
Bu ülkede yapılan "espriye" gülen şahıs içeri alındı 😶