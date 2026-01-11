Bir Diş Hekimi "Bunu Dene, Bana Teşekkür Edeceksin" Diyerek Karanfil Hilesini Anlattı

Sosyal medya, artık koca bir bilgi kaynağı. Doktorlar, mühendisler, öğretmenler çektikleri videolar ile bizleri bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kez bir diş hekimi, karanfilin bilinmeyen yönlerini anlattı. Gece yatmadan önce 10 dakika boyunca ağzınızda tutacağınız bir karanfil, hem uyumanıza yardımcı olacak hem de sindirim sisteminizi rahatlatacak. Elbette başka etkileri de var!

Kaynak: Instagram / beyzacasim