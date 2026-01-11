onedio
Bir Diş Hekimi "Bunu Dene, Bana Teşekkür Edeceksin" Diyerek Karanfil Hilesini Anlattı

Dilara Bağcı Peker
12.01.2026 - 00:06

Sosyal medya, artık koca bir bilgi kaynağı. Doktorlar, mühendisler, öğretmenler çektikleri videolar ile bizleri bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kez bir diş hekimi, karanfilin bilinmeyen yönlerini anlattı. Gece yatmadan önce 10 dakika boyunca ağzınızda tutacağınız bir karanfil, hem uyumanıza yardımcı olacak hem de sindirim sisteminizi rahatlatacak. Elbette başka etkileri de var!

Kaynak: Instagrambeyzacasim

Peki karanfil ne işe yarıyor?

Diş hekimi Beyza Casim'in anlattığına göre, Karanfil; içeriğindeki öjenol sayesinde bilimsel olarak anti-mikrobiyal, anti-inflamatuar özellikler gösteren bir bitkidir. Yatmadan önce yanağınızın içine koyduğunuz bir karanfil, tükürükle temas eder öjenol yavaşça açığa çıkar. 

Sonuç olarak karanfil;

  • Ağız içi zararlı bakteriler azalır.

  • Hafif analjezik etkisiyle çene gerginliği ve diş sızlamasında rahatlatıcı olur.

  • Aroması limbik sistemi uyararak parasempatik sinir sistemini aktive eder; bu da uykuya geçişi kolaylaştırır.

  • Sindirim sistemi üzerinde gaz–şişkinlik azaltıcıdır.

