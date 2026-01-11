Bir Psikolog Anlattı: “Eşek Gibi Yapacaksın” Sözünün Asıl Anlamı Şaşırttı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, günlük hayatta sık sık kullandığımız “Eşek gibi yapacaksın” cümlesine bambaşka bir anlam yükledi. Bir psikolog, bu ifadenin aslında nereden geldiğini ve arkasındaki hikâyeyi anlattı; anlatılanlar kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti ve paylaşım viral oldu.
Bir psikoloğun aktardığı hikayeye göre, bir çiftçinin yaşlı eşeği bir gün kuyuya düşer.
“Eşek gibi yapacaksın” ifadesi, halk arasında, bir iş ne kadar zor olursa olsun mutlaka yapılacağı anlamında kullanılır. Dolayısıyla eşeğin arkasını dönüp gi... Devamını Gör
