Bir Psikolog Anlattı: “Eşek Gibi Yapacaksın” Sözünün Asıl Anlamı Şaşırttı

Gülistan Başköy
11.01.2026 - 16:42

Sosyal medyada paylaşılan bir video, günlük hayatta sık sık kullandığımız “Eşek gibi yapacaksın” cümlesine bambaşka bir anlam yükledi. Bir psikolog, bu ifadenin aslında nereden geldiğini ve arkasındaki hikâyeyi anlattı; anlatılanlar kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti ve paylaşım viral oldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

Kaynak

Bir psikoloğun aktardığı hikayeye göre, bir çiftçinin yaşlı eşeği bir gün kuyuya düşer.

Çiftçi önce hayvanı kurtarmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Bir süre sonra hem eşeğin yaşlı olduğunu hem de kuyunun zaten bir gün kapatılması gerektiğini düşünerek acı bir karar verir. Komşularını çağırır ve hep birlikte kuyuyu toprakla doldurmaya başlarlar. Eşek, başına geleni anlayınca bir süre acı acı anırır; yıllarca hizmet ettiği sahibinin ve çevresindekilerin onu orada ölüme terk ettiğini düşünür.

Ancak bir süre sonra eşek sesini keser. Çiftçi ve komşular kuyuyu tamamen toprakla doldurduklarını sanıp baktıklarında gözlerine inanamazlar: Eşek, üzerine atılan her kürek toprağı silkerek ayaklarının altına almış, onları basamak yaparak yavaş yavaş yukarı tırmanmış ve kuyudan çıkmıştır. Sonra da arkasına bile bakmadan uzaklaşıp gitmiştir.

Psikolog, bu hikayeyi şöyle yorumladı: Hayatın bize sürekli toprak attığını, yani zorluklar, hayal kırıklıkları ve bazen de en yakınımızdan gelen darbeler sunduğunu; önemli olanın ise bunları birer engel değil, birer basamak gibi görüp yolumuza devam etmek olduğunu söyledi. “Eşek gibi yapacaksın” ifadesinin de aslında pes etmeden, üzerine atılan her şeye rağmen ayakta kalıp devam etmeyi anlatan bir metafor olduğunu vurguladı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
İz Hera Wilson

“Eşek gibi yapacaksın” ifadesi, halk arasında, bir iş ne kadar zor olursa olsun mutlaka yapılacağı anlamında kullanılır. Dolayısıyla eşeğin arkasını dönüp gi... Devamını Gör

Ondan Sonra

Anekdotal yönü güçlü, görmüş geçirmiş bir insana benziyor. Finosunun mama parasını denkleştirmesi için ona seansa gitmeliyiz. Gedin hemen ona.

