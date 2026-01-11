onedio
İlişki Uzmanı Listeledi: Kadınların Erkekleri İlişkiden Soğutan 6 Davranışı

Gülistan Başköy
11.01.2026 - 08:55

Sosyal medyada ilişki uzmanı olduğunu söyleyen bir kadının paylaştığı video kısa sürede viral oldu. “Kadınların erkekleri fark etmeden ilişkiden soğutan davranışları”nı tek tek sıraladı.

Kendini ilişki uzmanı olarak tanıtan bir kadın, “Kadınların erkekleri ilişkiden soğutan 6 davranışı"nı tek tek anlattı.

Üstelik öyle yuvarlak cümlelerle değil, bayağı bayağı “bunu yaparsanız adam kaçar” netliğinde. İlk maddede, kadınların her şeyi kontrol etme isteğine dikkat çekti. İkinci olarak en can alıcı noktaya geldi: Kıyas ve sürekli şikayet. Üçüncü madde: Bitmeyen tartışmalar. Dördüncü sırada ise annelik yapmak vardı. Beşinci madde de birçok kişinin canını sıkan türdendi: “Ben senin için şunu yaptım” listeleri... Ve son olarak en kritik noktayı ekledi: Kendini tamamen unutmak. “Hayatını sadece ona adarsan, bir süre sonra seni cepte görür. Bir erkek seni onu boğduğun için değil, onu kendinden soğuttuğun için bırakır” dedi.

