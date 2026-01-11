İlişki Uzmanı Listeledi: Kadınların Erkekleri İlişkiden Soğutan 6 Davranışı

Üstelik öyle yuvarlak cümlelerle değil, bayağı bayağı “bunu yaparsanız adam kaçar” netliğinde. İlk maddede, kadınların her şeyi kontrol etme isteğine dikkat çekti. İkinci olarak en can alıcı noktaya geldi: Kıyas ve sürekli şikayet. Üçüncü madde: Bitmeyen tartışmalar. Dördüncü sırada ise annelik yapmak vardı. Beşinci madde de birçok kişinin canını sıkan türdendi: “Ben senin için şunu yaptım” listeleri... Ve son olarak en kritik noktayı ekledi: Kendini tamamen unutmak. “Hayatını sadece ona adarsan, bir süre sonra seni cepte görür. Bir erkek seni onu boğduğun için değil, onu kendinden soğuttuğun için bırakır” dedi.