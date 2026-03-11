onedio
İran'da On Binlerce Kişi Cenaze Töreni İçin Tahran'a Akın Etti

Dilara Şimşek
11.03.2026 - 16:05

İran’da ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanlar için cenaze töreni düzenlendi. On binlerce kişi cenaze törenine katılmak için başkent Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda bir araya geldi. Cenaze töreninden görüntüler ortaya çıktı.

İran'da düzenlenen cenaze töreninden görüntüler:

Alandan farklı görüntüler kameralara böyle yansıdı:

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanlar için cenaze töreni düzenlendi.

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanlar için cenaze töreni düzenlendi.

İnkılap Meydanı’ndaki törene, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, eski İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve eski İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgenaral Muhammed Şirazi’nin naaşları getirildi.

Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar Tahran’da bulunan İnkılap Meydanı’na akın etti. Halk, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti.

