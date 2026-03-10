onedio
Galatasaray’dan Liverpool’a Aynı Tarife: Tur İçin Avantaj Bizde!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2026 - 22:39

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Liverpool’u Mario Lemina’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Liverpool’un sahasında oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki harika performanslarından birine daha imza attı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki harika performanslarından birine daha imza attı.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, yoğun taraftar desteği ile başladığı maçta Osimhen’in asisti ve Lemina’nın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, ilk yarıda kalan dakikalarda Osimhen ve Sanchez ile fırsatlar buldu ancak gol atmayı başaramadı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda Osimhen’in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Liverpool’un Konate ile attığı gol ise VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Galatasaray, Liverpool’u Şampiyonlar Ligi grup aşamasında olduğu gibi yine 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.00’te İngiltere’de oynanacak.

