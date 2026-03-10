Galatasaray’dan Liverpool’a Aynı Tarife: Tur İçin Avantaj Bizde!

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, yoğun taraftar desteği ile başladığı maçta Osimhen’in asisti ve Lemina’nın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, ilk yarıda kalan dakikalarda Osimhen ve Sanchez ile fırsatlar buldu ancak gol atmayı başaramadı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda Osimhen’in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Liverpool’un Konate ile attığı gol ise VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Galatasaray, Liverpool’u Şampiyonlar Ligi grup aşamasında olduğu gibi yine 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.00’te İngiltere’de oynanacak.