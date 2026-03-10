Galatasaray’dan Liverpool’a Aynı Tarife: Tur İçin Avantaj Bizde!
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Liverpool’u Mario Lemina’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Liverpool’un sahasında oynanacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki harika performanslarından birine daha imza attı.
