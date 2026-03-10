Balkonuna Astığı Türk Bayrağı ile Fenomen Olan Vatandaş İspanyol Dostluğuna da Kayıtsız Kalmadı

İspanyol Başbakanı mitinginde Türkiye bayrağı açarken, Milli Savunma Bakanlığı da İspanya ile ilgili paylaşımda bulunmuştu.

Balkonuna astığı Türk bayrağı ile fenomen haline gelen ve bir dönem sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden biri olan “Türk bayrağı asan dayı” da İspanya’ya kayıtsız kalmadı.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi, Salih Tatlıoğlu’nu evinde ziyaret etti. Efsane haline gelen balkonuna Türk bayrağı ile birlikte İspanyol bayrağı da asan Tatlıoğlu, “Bayrak sevgimiz, insan sevgimiz devam etsin. Savaşa hayır diyelim, hep beraber kardeşlik olsun. Türkiye ile İspanya arasında mesafe uzak olsa da kardeşliğimiz yakın.” ifadelerini kullandı.