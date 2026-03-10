onedio
Balkonuna Astığı Türk Bayrağı ile Fenomen Olan Vatandaş İspanyol Dostluğuna da Kayıtsız Kalmadı

İsmail Kahraman
10.03.2026 - 23:13

Balkonuna astığı Türk bayrağı ile fenomen haline gelen vatandaş, bu sefer İspanyol bayrağını da astı. Sözcü TV’den Gamze Elçi’nin evine gittiği Salih Tatlıoğlu, “Akdeniz insanıyız. İnsanımızı seviyoruz, savaşa hayır diyoruz.” açıklaması yaparak balkonuna İspanyol bayrağı da astı.

İspanya ile Türkiye arasında sosyal medyada başlayan yakınlaşma, resmi kurumlara da sıçramıştı.

İspanyol Başbakanı mitinginde Türkiye bayrağı açarken, Milli Savunma Bakanlığı da İspanya ile ilgili paylaşımda bulunmuştu.

Balkonuna astığı Türk bayrağı ile fenomen haline gelen ve bir dönem sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden biri olan “Türk bayrağı asan dayı” da İspanya’ya kayıtsız kalmadı.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi, Salih Tatlıoğlu’nu evinde ziyaret etti. Efsane haline gelen balkonuna Türk bayrağı ile birlikte İspanyol bayrağı da asan Tatlıoğlu, “Bayrak sevgimiz, insan sevgimiz devam etsin. Savaşa hayır diyelim, hep beraber kardeşlik olsun. Türkiye ile İspanya arasında mesafe uzak olsa da kardeşliğimiz yakın.” ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
