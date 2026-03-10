onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Acemi Cadı'nın Toygar'ı Kaan Yılmaz'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Acemi Cadı'nın Toygar'ı Kaan Yılmaz'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2026 - 23:56

Bir döneme damga vuran Acemi Cadı dizisinin unutulmaz karakterlerinden Toygar’ı canlandıran Kaan Yılmaz, yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. Oyuncunun son hali sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acemi Cadı, bir döneme damgasını vuran gençlik dizilerinin başında geliyordu!

Acemi Cadı, bir döneme damgasını vuran gençlik dizilerinin başında geliyordu!

Fantastik komedi türündeki Acemi Cadı, 2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamış ve kısa sürede özellikle genç izleyicilerin favori dizilerinden biri haline gelmişti. Amerikan yapımı Sabrina the Teenage Witch dizisinden uyarlanan yapım, sihirli güçlere sahip olduğunu yeni yeni keşfeden Ayşegül karakterinin hayatını konu alıyordu.  

Başrollerinde Merve Boluğur (Ayşegül), Cenk Gürpınar (Selim) ve Kaan Yılmaz (Toygar) gibi isimlerin yer aldığı dizide okul hayatı, gençlik aşkları ve eğlenceli maceralar ön plandaydı. Renkli karakterleri ve eğlenceli hikâyesiyle o dönem ekranların en konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Acemi Cadı, yıllar geçmesine rağmen hala hatırlanan diziler arasında.

Dizinin o dönem çok konuşulmayan ama değeri sonradan anlaşılan karakterlerinden biri ise şüphesiz Toygar’dı.

Dizinin o dönem çok konuşulmayan ama değeri sonradan anlaşılan karakterlerinden biri ise şüphesiz Toygar’dı.

Ayşegül’e deli divane aşık olan Toygar, dizinin en duygusal karakterlerinden biriydi. Ağzından neredeyse Ayşegül’den başka laf çıkmayan Toygar, onun kalbini kazanmak için sürekli çabalıyordu. 

Ancak Ayşegül’ün kalbi hep Selim’den yana oldu ve Toygar bu aşk üçgeninde çoğu zaman geri planda kaldı.  

Yine de Ayşegül’den bir an olsun vazgeçmeyen, lisenin ağır abisi havasındaki Toygar karakteri yıllar geçtikçe izleyiciler tarafından çok daha fazla sahiplenildi. Dizide Toygar’a hayat veren Kaan Yılmaz ise Acemi Cadı’nın ardından ekranlardan uzaklaşarak adeta sırra kadem bastı.

Kaan Yılmaz yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Kaan Yılmaz, yıllar sonra ilk kez Murad Salahlı’ya verdiği özel röportajla yeniden gündeme geldi. Acemi Cadı’nın unutulmaz Toygar’ını canlandıran oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Bir dönemin sevilen karakterlerinden birini canlandıran Kaan Yılmaz’ı yıllar sonra görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, sosyal medyada “Ah zaman!” yorumları da gecikmedi. Oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü nostalji rüzgarı estirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın