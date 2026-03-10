onedio
Ülkeyi Terk Ediyor: Hilal Altınbilek'in Sahtekarlar Finalinden Hemen Sonra Taşınacağı Ortaya Çıktı!

Ülkeyi Terk Ediyor: Hilal Altınbilek'in Sahtekarlar Finalinden Hemen Sonra Taşınacağı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2026 - 19:20

Hilal Altınbilek’le ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü oyuncu, Sahtekarlar dizisinin final çekimlerinin ardından Türkiye’den ayrılarak Londra’ya taşınacak.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Hilal Altınbilek, güçlü ekran duruşu ve güzelliğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi.

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Hilal Altınbilek, güçlü ekran duruşu ve güzelliğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi.

İlk dönemlerde farklı dizilerde rol alarak dikkat çeken oyuncu, asıl büyük çıkışını Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle yaptı.

Güzelliği, ekran enerjisi ve güçlü oyunculuğuyla kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan Altınbilek, hem oyunculuğu hem de karizmasıyla televizyon dünyasının en konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Son dönemlerde ise Burak Deniz'le partner olduğu Sahtekarlar'la gündemdeydi.

Son dönemlerde ise Burak Deniz'le partner olduğu Sahtekarlar'la gündemdeydi.

Bir süredir Burak Deniz’le başrolü paylaştığı Kanal D'nin Sahtekarlar dizisinde izlediğimiz Altınbilek, projedeki performansıyla dikkat çekerken entrika, aşk ve güç mücadelelerinin iç içe geçtiği dizi başlarda pek beğenilmişti. Fakat devamı gelmedi.  

Dizinin 14 Mart’ta yayınlanacak bölümüyle final yapacağı açıklanmıştı. Hatta kulis bilgilerine göre final bölümü için son çekimler de bugün tamamlandı.

Dizinin finali yaklaşırken Hilal Altınbilek hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ, Hilal Altınbilek’le ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. 

Üstündağ, ünlü oyuncunun bugün Sahtekarlar dizisinin final bölümü için son sahnelerini çektiğini ve Perşembe günü Londra’ya yerleşmek üzere Türkiye’den ayrılacağını söyledi.

Programın sunucularından Ece Erken ise farklı bir kaynaktan aldığı bilgilerle bu iddiayı doğruladığını ifade etti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
