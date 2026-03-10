onedio
Bir Göz Doktoru "Siz Neden Gözlerinizi Çizdirmiyorsunuz?" Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.03.2026 - 20:40

Görme problemleri yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürüyor. Her ne kadar gözlük lens gibi çözümler olsa da, bunları süreki kullanmak bir yerden sonra yorucu olabiliyor. Özellikle lenslerin bakımı aksatıldığında göze ciddi zararlar verebiliyor. Durum böyle olunca akla 'göz çizdirme' operasyonları oluyor. Fakat göz doktorlarının genel olarak bu operasyonu kendilerine yapmamaları kafada soru işareti oluşturuyor. 

Bir göz doktoru, neden gözlerini çizdirmeyip gözlük kullandığını soranlara yanıt verdi. Doktorun cevabı, bu operasyonu düşünenler için de fikir oldu.

Peki kornea çizdirmenin olası komplikasyonları neler?

En Yaygın Riskler

  • Göz Kuruluğu: Ameliyat sonrası ilk birkaç ay suni gözyaşı kullanımı gerektirir.

  • Işık Yansımaları: Gece sürüşlerinde ışıkların etrafında halkalar (halo) veya dağılma görülmesi.

  • Numara Kalması: Gözün tam sıfırlanmaması (az veya fazla düzeltme) nedeniyle hafif bir numaranın kalması.

Nadir ve Ciddi Riskler

  • Korneal Ektazi: Korneanın zayıflayıp öne doğru bombeleşmesi (en ciddi ama en nadir risk).

  • Enfeksiyon: Ameliyat sonrası hijyene dikkat edilmezse oluşabilecek iltihaplanma.

  • Kapakçık (Flap) Sorunları: LASIK yönteminde kaldırılan tabakanın kayması veya altında hücre birikmesi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
