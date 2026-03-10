Bir Göz Doktoru "Siz Neden Gözlerinizi Çizdirmiyorsunuz?" Sorusunu Yanıtladı

Görme problemleri yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürüyor. Her ne kadar gözlük lens gibi çözümler olsa da, bunları süreki kullanmak bir yerden sonra yorucu olabiliyor. Özellikle lenslerin bakımı aksatıldığında göze ciddi zararlar verebiliyor. Durum böyle olunca akla 'göz çizdirme' operasyonları oluyor. Fakat göz doktorlarının genel olarak bu operasyonu kendilerine yapmamaları kafada soru işareti oluşturuyor.

Bir göz doktoru, neden gözlerini çizdirmeyip gözlük kullandığını soranlara yanıt verdi. Doktorun cevabı, bu operasyonu düşünenler için de fikir oldu.