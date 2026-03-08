MART
Ahmet Tatlıses’ten Şok Suçlama: "Okul Senin Neyine Dedi, Belime Silah Koydu"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.03.2026 - 13:58

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Ahmet Tatlıses’in babası hakkında yaptığı suçlamalar gündeme bomba gibi düştü. Tatlıses, çocukluk yıllarına dair çarpıcı iddialar ortaya atarak ''Babam 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adam.' sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

İşte detaylar...

Kaynak: 2. Sayfa

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki uzun süredir devam eden gerilim yeniden arttı.

Aile içinde yaşanan kriz, karşılıklı açıklamalarla her geçen gün daha da büyüyor.

İbrahim Tatlıses’in geçtiğimiz günlerde yaptığı miras açıklaması, tartışmaların fitilini ateşledi. Ünlü sanatçı, davalık olduğu çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak’ı mirasından men edeceğini söylemişti. Bu sözler magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, aile içindeki gerilim de yeniden alevlendi.

Tartışmalar sürerken, Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses de konuya dahil olmuş ve dedesi hakkında oldukça ağır iddialarda bulunmuştu.

Mert Tatlıses, dedesinin babası Ahmet Tatlıses hakkında planlar yaptığını öne sürerek “Babamı vurdurmak için tetikçi tuttuğunu biliyorum. Bunu kendisi de babama söyledi. Ses kayıtları var. Büyüler yaptırıldı, ölüm büyüsü yaptı kanlı gömleği önüme gelsin dedi. Bunların hepsinin kaydı var, isterse kamuoyuna sunarız.” sözleriyle dikkat çekmişti.

Yaşananların ardından bu kez Ahmet Tatlıses’ten babasına yönelik yeni ve çarpıcı açıklamalar geldi.

Babasının genç yaşlarda kendisini zor durumlara sürüklediğini iddia eden Tatlıses, çocukluk yıllarına dair şu ifadeleri kullandı:

'Şişli Terakki Lisesi'nde okudum. Babam 14 yaşında dedi ki; 'Gel oğlum buraya' -Derya Hanım da yanındaydı- belime silahı koydu. Net söylüyorum. Silahı koydu, 'Oğlum okul senin neyine?' deyip 16 yaşında ilk icraatımı yaptıran adam. Ama bu nasıl babadır? İbrahim Tatlıses, ben seninle gezmişim. Senden çok beni sayarlar baktığın zaman. Sen mikrofonu önünde çıkardın yapardın, arka bize derdin ki; 'İşleri temizle'.'

Gülistan Başköy
