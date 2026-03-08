Ahmet Tatlıses’ten Şok Suçlama: "Okul Senin Neyine Dedi, Belime Silah Koydu"
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Ahmet Tatlıses’in babası hakkında yaptığı suçlamalar gündeme bomba gibi düştü. Tatlıses, çocukluk yıllarına dair çarpıcı iddialar ortaya atarak ''Babam 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adam.' sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki uzun süredir devam eden gerilim yeniden arttı.
Tartışmalar sürerken, Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses de konuya dahil olmuş ve dedesi hakkında oldukça ağır iddialarda bulunmuştu.
Babasının genç yaşlarda kendisini zor durumlara sürüklediğini iddia eden Tatlıses, çocukluk yıllarına dair şu ifadeleri kullandı:
