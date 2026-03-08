Güller ve Günahlar Fark Attı, Gönül Dağı Peşini Bırakmadı: 7 Mart Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
7 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelen yapımların reyting yarışı sonuçlandı. TRT 1’de Gönül Dağı, NOW TV’de Sahtekarlar ve Kanal D’de Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Haftalardır zirveyi bırakmayan Güller ve Günahlar, bu hafta da reyting listelerinde rakiplerini geride bıraktı. Dizi Total, AB ve ABC1 gruplarında birinciliği kimseye kaptırmadı.
İşte 7 Mart Cumartesi reyting sonuçlarının detayları…
Televizyon ekranlarında cumartesi akşamlarının reyting yarışı yine dikkat çekti.
TRT 1’in uzun soluklu yapımlarından Gönül Dağı ise reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başardı.
Sahtekarlar dizisinin reyting sonuçları da merak ediliyor.
