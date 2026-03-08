MART
Güller ve Günahlar Fark Attı, Gönül Dağı Peşini Bırakmadı: 7 Mart Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Güller ve Günahlar Fark Attı, Gönül Dağı Peşini Bırakmadı: 7 Mart Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.03.2026 - 13:00

7 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelen yapımların reyting yarışı sonuçlandı. TRT 1'de Gönül Dağı, NOW TV'de Sahtekarlar ve Kanal D'de Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Haftalardır zirveyi bırakmayan Güller ve Günahlar, bu hafta da reyting listelerinde rakiplerini geride bıraktı. Dizi Total, AB ve ABC1 gruplarında birinciliği kimseye kaptırmadı. 

İşte 7 Mart Cumartesi reyting sonuçlarının detayları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Televizyon ekranlarında cumartesi akşamlarının reyting yarışı yine dikkat çekti.

Televizyon ekranlarında cumartesi akşamlarının reyting yarışı yine dikkat çekti.

7 Mart Cumartesi günü yayınlanan dizilerin izlenme oranları belli olurken, gecenin galibi değişmedi.

Kanal D'nin dikkat çeken yapımlarından Güller ve Günahlar, son haftalarda olduğu gibi bu hafta da reytinglerde zirvenin sahibi oldu. Dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sıraya yerleşerek güçlü performansını sürdürdü.

TRT 1'in uzun soluklu yapımlarından Gönül Dağı ise reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başardı.

TRT 1’in uzun soluklu yapımlarından Gönül Dağı ise reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başardı.

Dizinin 208. bölümü Total'de ikinci sırada yer alırken, AB grubunda üçüncü, ABC1 grubunda ise ikinci sırada kendine yer buldu.

Sahtekarlar dizisinin reyting sonuçları da merak ediliyor.

Sahtekarlar dizisinin reyting sonuçları da merak ediliyor.

NOW TV'de ekrana gelen ve önümüzdeki hafta final yapmaya hazırlanan Sahtekarlar dizisi ise Total grubunda dokuzuncu sırada yer alırken AB'de beşinci, ABC1 grubunda ise altıncı sıraya yerleşti.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
