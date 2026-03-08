MART
Bursa YHT Ağına Bağlanacak 12. İl Olacak: Çalışmalarda Sona Gelindi

Bursa
İsmail Kahraman
08.03.2026 - 14:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmaların bu yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Tren hattının açılmasıyla birlikte Bursa, Türkiye’de hızlı tren hattına bağlanan 12. il olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların merakla beklediği hızlı tren projesi için açıklamada bulundu.

Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, 'Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmalarımızda önemli bir aşamaya geldik. Bu kesimi bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Bursa, Yüksek Hızlı Tren ağımıza katılacak 12. il olacak.' açıklamalarında bulundu.

Bursa-Osmaneli kesiminin Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin ana yüksek hızlı tren ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 'Bu kesim tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına bağlanacak.' diye konuştu.

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergâhını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmaların bu yılın ikinci yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, 'Kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladık. Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergâhını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında; Bursa’dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergâhındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.' şeklinde konuştu.

Hızlı tren çalışmalarından görüntüler

