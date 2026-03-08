Bursa YHT Ağına Bağlanacak 12. İl Olacak: Çalışmalarda Sona Gelindi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmaların bu yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Tren hattının açılmasıyla birlikte Bursa, Türkiye’de hızlı tren hattına bağlanan 12. il olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların merakla beklediği hızlı tren projesi için açıklamada bulundu.
Hızlı tren çalışmalarından görüntüler
