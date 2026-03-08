MART
Türkiye'de 3 İlde Emekli Sayısının Çalışan Sayısından Fazla Olduğu Ortaya Çıktı

Türkiye’de 3 İlde Emekli Sayısının Çalışan Sayısından Fazla Olduğu Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.03.2026 - 12:36

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre Türkiye’de 17 milyon emekli bulunuyor. Emeklilerin yüzde 35’lik kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşıyor. Ayrıca Zonguldak, Balıkesir ve Sinop’ta emekli sayısının kentte çalışan sayısından fazla olduğu ortaya çıktı.

SGK'nın Kasım 2025 verilerine göre Türkiye'de toplam çalışan sayısı 26 milyon 346 bin 901.

SGK’nın Kasım 2025 verilerine göre Türkiye’de toplam çalışan sayısı 26 milyon 346 bin 901.

SGK sisteminde kayıtlı emekli vatandaşların tam sayısı ise 16 milyon 997 bin 274. Emeklilerin 11 milyon 520 bin 51’i işçi, 2 milyon 921 bin 564’ü esnaf/çiftçi ve 2 milyon 555 bin 659’u memur statüsünden aylık alıyor.

Türkiye'de en fazla emekli İstanbul'da yaşıyor.

Türkiye’de en fazla emekli İstanbul’da yaşıyor.

İstatistiklere göre İstanbul, 3 milyon 460 bin 810 emekli ile en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu. İstanbul’u 1 milyon 332 bin 487 emeklinin yaşadığı Ankara ve 1 milyon 239 bin 771 emeklinin yaşadığı İzmir izledi.

Bu kapsamda Türkiye'deki emeklilerin yaklaşık yüzde 35,5’ine üç büyükşehir ev sahipliği yapıyor.

Türkiye genelinde en az emekliye sahip iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu.

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir ise emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği emekli şehirleri olarak öne çıkıyor.

Buna göre; 152 bin 193 çalışanın olduğu Zonguldak’ta 182 bin 539 emekli, 57 bin 5 çalışanın olduğu Sinop’ta 66 bin 273 emekli, 371 bin 76 çalışanın olduğu Balıkesir’de ise 373 bin 983 emekli bulunuyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
