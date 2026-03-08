Türkiye’de 3 İlde Emekli Sayısının Çalışan Sayısından Fazla Olduğu Ortaya Çıktı

İstatistiklere göre İstanbul, 3 milyon 460 bin 810 emekli ile en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu. İstanbul’u 1 milyon 332 bin 487 emeklinin yaşadığı Ankara ve 1 milyon 239 bin 771 emeklinin yaşadığı İzmir izledi.

Bu kapsamda Türkiye'deki emeklilerin yaklaşık yüzde 35,5’ine üç büyükşehir ev sahipliği yapıyor.

Türkiye genelinde en az emekliye sahip iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu.

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir ise emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği emekli şehirleri olarak öne çıkıyor.

Buna göre; 152 bin 193 çalışanın olduğu Zonguldak’ta 182 bin 539 emekli, 57 bin 5 çalışanın olduğu Sinop’ta 66 bin 273 emekli, 371 bin 76 çalışanın olduğu Balıkesir’de ise 373 bin 983 emekli bulunuyor.