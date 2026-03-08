MART
Emniyet Genel Müdürlüğü Hangi Plakaların Değişmesi Gerektiğini Açıkladı

İsmail Kahraman
08.03.2026 - 10:29

Yeni yasa ile standartları sağlamayan APP tipi araç plakası kullanan sürücülere 140 bin lira para cezası kesilecek. İçişleri Bakanı, uygulamanın 1 Nisan’a kadar rehberlik amacıyla yapılacağını ve cezaların 1 Nisan’dan sonra uygulanacağını açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü de hangi plakaların değişmesi gerektiğini açıkladı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü’nün APP plaka ile ilgili yaptığı açıklama…

Trafikte cezaların yükseltilmesiyle birlikte APP (standart dışı) plaka kullanan sürücüler de yüksek cezalarla karşı karşıya kaldı.

APP plaka için cezaların 1 Nisan’dan sonra kesileceği açıklanırken, bu süre zarfında denetimlerde APP plaka cezası uygulanmayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü de 3 adımda APP plakalarla ilgili açıklamada bulundu.

'Son dönemde araç plakalarına ilişkin uygulamalar hakkında kamuoyunda çeşitli sorular ve bilgi kirliliği oluştuğu görülmektedir.

Türkiye’de kullanılmakta olan standart plakalar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak aşağıdaki durumlarda plaka değişimi veya yeniden basımı gerekmektedir:

1. APP (standart dışı) plaka kullanımı

Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımı yasaktır. Bu durumda araç sahiplerinin;

Polis veya jandarma birimlerine başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması,

Noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması,

TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırmaları gerekmektedir.

2. TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçülerinin değiştirilmiş olması

Araç sahipleri;

Noterden plaka basım talep belgesi alarak,

TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabilmektedir.

Standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanmakta olup araçlar, plakaları uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebilmektedir.

Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak olup vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca mevzuata uygun, TŞOF mühürlü standart plakaları kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

