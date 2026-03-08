Emniyet Genel Müdürlüğü Hangi Plakaların Değişmesi Gerektiğini Açıkladı
Yeni yasa ile standartları sağlamayan APP tipi araç plakası kullanan sürücülere 140 bin lira para cezası kesilecek. İçişleri Bakanı, uygulamanın 1 Nisan’a kadar rehberlik amacıyla yapılacağını ve cezaların 1 Nisan’dan sonra uygulanacağını açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü de hangi plakaların değişmesi gerektiğini açıkladı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü’nün APP plaka ile ilgili yaptığı açıklama…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trafikte cezaların yükseltilmesiyle birlikte APP (standart dışı) plaka kullanan sürücüler de yüksek cezalarla karşı karşıya kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EGM'nin paylaşımı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın