APP Plaka Cezalarıyla İlgili Yeni Karar: Süre 1 Nisan'a Uzatıldı!

Standart dışı plaka olarak tanımlanan APP plaka kullanan sürücülere para cezası ve ağır yaptırımlar gündeme geldi. APP plaka kullandığı tespit edilen sürücüye 140 bin TL para cezası verilmesi planlanırken sürücü belgesine de 30 gün el konulacağı bildirildi. Yıl içinde ikinci kez APP plaka ile yakalanan sürücüye ise 280 bin TL para cezası kesilecek. 60 gün süreyle de sürücü belgesine el konulacak. Cezayı duyan vatandaşlar plaka basım atölyelerinin yolunu tuttu. Atölyelerde uzun kuyruklar oluşurken yeni bir karar alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.