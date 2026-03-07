APP Plaka Cezalarıyla İlgili Yeni Karar: Süre 1 Nisan'a Uzatıldı!
Standartlara uygun olmayan plaka kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası verileceği açıklandı. Cezayı duyan sürücüler günlerdir plaka basım atölyelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak APP plaka cezalarıyla ilgili yeni karar alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağını açıklandı. Yeni karara göre 1 Nisan'a kadar sürücülere ceza uygulanmayacak.
APP plaka cezalarıyla ilgili yeni karar: Süre 1 Nisan'a kadar uzatıldı!
