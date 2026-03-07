onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
APP Plaka Cezalarıyla İlgili Yeni Karar: Süre 1 Nisan'a Uzatıldı!

APP Plaka Cezalarıyla İlgili Yeni Karar: Süre 1 Nisan'a Uzatıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2026 - 15:57

Standartlara uygun olmayan plaka kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası verileceği açıklandı. Cezayı duyan sürücüler günlerdir plaka basım atölyelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak APP plaka cezalarıyla ilgili yeni karar alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağını açıklandı. Yeni karara göre 1 Nisan'a kadar sürücülere ceza uygulanmayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

APP plaka cezalarıyla ilgili yeni karar: Süre 1 Nisan'a kadar uzatıldı!

APP plaka cezalarıyla ilgili yeni karar: Süre 1 Nisan'a kadar uzatıldı!

Standart dışı plaka olarak tanımlanan APP plaka kullanan sürücülere para cezası ve ağır yaptırımlar gündeme geldi. APP plaka kullandığı tespit edilen sürücüye 140 bin TL para cezası verilmesi planlanırken sürücü belgesine de 30 gün el konulacağı bildirildi. Yıl içinde ikinci kez APP plaka ile yakalanan sürücüye ise 280 bin TL para cezası kesilecek. 60 gün süreyle de sürücü belgesine el konulacak. Cezayı duyan vatandaşlar plaka basım atölyelerinin yolunu tuttu. Atölyelerde uzun kuyruklar oluşurken yeni bir karar alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın