Kredi Kartını Kapatanlar "Geçmiş Verisi Kayıp" Sorunuyla Karşılaşabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
07.03.2026 - 18:30

Harcamalarını azaltmak ya da yıllık aidattan kaçınmak için kullanılmayan kredi kartlarını kapatmadan önce bir kez daha düşünmek gerekiyor. Bu adım, bankacılık sicilinde geçmiş veri kaybına yol açabilir ve risk priminin yükselmesine neden olabilir.

"Kredi Kullanım Oranı" bankacılıkta önemli bir kriter.

Bankacılık algoritmaları açısından en kritik göstergelerden biri 'Kredi Kullanım Oranı'dır. Toplam limitiniz düşerse, mevcut borcunuzun bu limit içindeki payı matematiksel olarak yükselir.

Örneğin, 200.000 TL toplam limitiniz ve 40.000 TL borcunuz varsa kullanım oranınız %20’dir. Kullanmadığınız 100.000 TL limitli kartı kapatırsanız, toplam limitiniz 100.000 TL’ye düşer ve borç oranınız aniden %40’a çıkar. Sistem bunu artmış borçluluk riski olarak değerlendirir ve kredi notunuz hızla düşebilir.

Finansal geçmişinizin silinmesi risk doğurabilir.

Kredi notunu belirleyen en önemli faktörlerden biri kredi geçmişinin uzunluğudur. Yıllardır kullandığınız bir kart, ödeme disiplininizin ve bankaya olan sadakatinizin dijital kanıtıdır. Kartı kapattığınızda, o karta ait olumlu sicil verileri sistemden silinir. Bu da finansal profilinizin “gençleşmesine” ve bankalar tarafından daha riskli görülmenize yol açar.

Eski limitlerinizi bir daha göremeyebilirsiniz.

Bugün kolayca kapattığınız bir limit, yarın ihtiyaç duyduğunuzda geri gelmeyebilir. Değişen gelir beyanı kriterleri ve güncel yasal limit sınırlamaları, yeni başvurularınızın reddedilmesine veya çok daha düşük limitli kartlarla karşılaşmanıza neden olabilir.

Kapatmak yerine ne yapılmalı?

Ekonomistler, kartı tamamen kapatmak yerine “pasif hale getirme” yöntemini tavsiye ediyor.

Bankanızdan kartınızı aidatsız bir modele dönüştürmesini talep ederek yıllık maliyetten kurtulabilirsiniz. Kartı iptal etmek yerine limitini çok düşük bir seviyeye çekmek, finansal geçmişinizi korumanıza yardımcı olur.

Kredi notunuzu güncel ve aktif tutmak için kartı ayda bir kez, küçük bir harcama için kullanıp borcunu düzenli ödemek en sağlıklı yöntemdir.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
