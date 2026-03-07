Kredi Kartını Kapatanlar "Geçmiş Verisi Kayıp" Sorunuyla Karşılaşabilir

Ekonomistler, kartı tamamen kapatmak yerine “pasif hale getirme” yöntemini tavsiye ediyor.

Bankanızdan kartınızı aidatsız bir modele dönüştürmesini talep ederek yıllık maliyetten kurtulabilirsiniz. Kartı iptal etmek yerine limitini çok düşük bir seviyeye çekmek, finansal geçmişinizi korumanıza yardımcı olur.

Kredi notunuzu güncel ve aktif tutmak için kartı ayda bir kez, küçük bir harcama için kullanıp borcunu düzenli ödemek en sağlıklı yöntemdir.