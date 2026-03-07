Kredi Kartını Kapatanlar "Geçmiş Verisi Kayıp" Sorunuyla Karşılaşabilir
Harcamalarını azaltmak ya da yıllık aidattan kaçınmak için kullanılmayan kredi kartlarını kapatmadan önce bir kez daha düşünmek gerekiyor. Bu adım, bankacılık sicilinde geçmiş veri kaybına yol açabilir ve risk priminin yükselmesine neden olabilir.
"Kredi Kullanım Oranı" bankacılıkta önemli bir kriter.
Finansal geçmişinizin silinmesi risk doğurabilir.
Eski limitlerinizi bir daha göremeyebilirsiniz.
Kapatmak yerine ne yapılmalı?
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
