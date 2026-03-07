Niğde'de Yaban Keçisi Avlayan Kişiye 984 Bin TL Para Cezası Kesildi

Yaban keçileri bazı bölgelerde nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor ve ekosistemde bitki örtüsünü kontrol ederek dengeyi sağlıyor. Milli park ve korunan alanlarda avlanmak kanunen yasak olup, yasa dışı avcılığa karşı ağır idari para cezaları ve tazminatlar uygulanıyor. Yetkililer, bu önlemlerin yaban hayatını korumak ve türlerin yok olma riskini azaltmak için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.