Niğde'de Yaban Keçisi Avlayan Kişiye 984 Bin TL Para Cezası Kesildi

Niğde'de Yaban Keçisi Avlayan Kişiye 984 Bin TL Para Cezası Kesildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2026 - 19:54

Niğde’deki Aladağlar Milli Parkı’nda yaban keçisi vururken yakalanan kişiye Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uyguladı.

Yaban keçilerini avlamak neden yasak?

Yaban keçilerini avlamak neden yasak?

Yaban keçileri bazı bölgelerde nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor ve ekosistemde bitki örtüsünü kontrol ederek dengeyi sağlıyor. Milli park ve korunan alanlarda avlanmak kanunen yasak olup, yasa dışı avcılığa karşı ağır idari para cezaları ve tazminatlar uygulanıyor. Yetkililer, bu önlemlerin yaban hayatını korumak ve türlerin yok olma riskini azaltmak için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Niğde'de bir kişi suç üstü yakalandı.

Niğde'de bir kişi suç üstü yakalandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

'Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında, yasa dışı avcılık yapan bir şahıs suçüstü yakalandı. Vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa, ilgili kanun kapsamında 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
