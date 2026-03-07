Niğde'de Yaban Keçisi Avlayan Kişiye 984 Bin TL Para Cezası Kesildi
Niğde’deki Aladağlar Milli Parkı’nda yaban keçisi vururken yakalanan kişiye Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uyguladı.
Yaban keçilerini avlamak neden yasak?
Niğde'de bir kişi suç üstü yakalandı.
