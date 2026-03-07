Düşmanlarını Korkutan Özelliğin Ne?

Herkesin bir savunma mekanizması vardır. Kimi zekasıyla, kimi sessizliğiyle, kimi de soğukkanlılığıyla ortalığı titreştirir. Sen bağırmadan korkutabilenlerden misin, yoksa bir bakışınla devirenlerden mi?

Bu testte vereceğin cevaplar, düşmanlarının seni neden hafife alamadığını ortaya çıkaracak.