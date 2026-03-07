MART
Düşmanlarını Korkutan Özelliğin Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.03.2026 - 20:01

Herkesin bir savunma mekanizması vardır. Kimi zekasıyla, kimi sessizliğiyle, kimi de soğukkanlılığıyla ortalığı titreştirir. Sen bağırmadan korkutabilenlerden misin, yoksa bir bakışınla devirenlerden mi?

Bu testte vereceğin cevaplar, düşmanlarının seni neden hafife alamadığını ortaya çıkaracak.

