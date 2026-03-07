onedio
2026’nın Hızından İspanyol Paçayı Bilmeyen İspanyollara 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
07.03.2026 - 19:30

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Neden olmasın?

twitter.com

Karar alırken bu kadar hızlı olacaksın.

Doğru, o nasıl bakış öyle?

twitter.com

👇

twitter.com
Korkunç gerçekten.

E bi zahmet.

Öğretiriz.

twitter.com

Bu devirde bu cevap verme sorumluluğu peki.

twitter.com

Tek tek liste yapalım.

twitter.com
Bozma büyüyü Señora, por favor.

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

