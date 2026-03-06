onedio
Fahrettin Altun, Vatikan'a Büyükelçi Olarak Atandı

Hakan Karakoca
07.03.2026 - 00:15

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Vatikan Büyükelçiliğine Fahrettin Altun atandı.

