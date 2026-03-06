onedio
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin İlham Dolu 12 Hediye Önerisi

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.03.2026 - 00:30

Hayatımıza değer katan, emeğiyle ve sevgisiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlar için o özel gün yaklaşıyor! İster annenize, ister eşinize, ister en yakın arkadaşınıza ya da kendinize... Seçtiğimiz bu hediyeler sadece birer eşya değil, sevginizin ve takdirinizin en zarif simgesi olacak. 

Bu içerik 06.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Nostalji ve eğlence bir arada: LEGO Sevgili Kuş Tweety!

Nostalji ve eğlence bir arada: LEGO Sevgili Kuş Tweety!

İçindeki çocuğu hiç kaybetmeyen kadınlar için harika bir sergileme modeli! 412 parçadan oluşan bu Tweety seti, yaparken keyif verecek, bittiğinde ise evin en tatlı köşesinde yerini alacak. 12 yaş ve üzeri her 'çocuk ruhlu' kadın buna bayılacak!

LEGO ® Looney Tunes™ Sevgili Kuş Tweety 40824

Işıltısıyla büyülemek isteyenlere: Swarovski Kuğu Kolye!

Işıltısıyla büyülemek isteyenlere: Swarovski Kuğu Kolye!

Zarafetin simgesi Swarovski’nin özel tasarım 'Kuğu' kolyesi, her hareketle parlayan taşıyla göz kamaştırıyor. Gümüş madenli ve zirkon taşlı bu parça, ona verdiğiniz değeri boynunda taşıması için en şık seçenek.

Swarovski Dancing Kolye Kadınlar İçin Özel Tasarım

Masanıza sevimlilik katın: Ayıcıklı Barista Cam Bardak!

Masanıza sevimlilik katın: Ayıcıklı Barista Cam Bardak!

Soğuk kahve içmek hiç bu kadar sevimli olmamıştı! 500 ml hacmi ve içindeki ayıcık figürüyle bu barista bardağı, gün boyu su veya kahve içmeyi bir keyfe dönüştürüyor. Ofis masasının yeni favorisi olmaya aday.

Kitchen Life Barista Cam Soğuk İçecek Bardağı Ayıcıklı 500 ml

Sosyal medyanın favorisi: Krem Rengi Stanley Quencher!

Sosyal medyanın favorisi: Krem Rengi Stanley Quencher!

Elinden termosunu düşürmeyenler için bir dünya klasiği! 1.18 litrelik dev hacmi ve şık krem rengiyle Stanley Quencher, hem spor salonunda hem de uzun yolculuklarda en sadık yol arkadaşı.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, Krem, 1.18 Litre

Anıları ölümsüzleştirin: Toz Pembe Fujifilm Instax Mini 12!

Anıları ölümsüzleştirin: Toz Pembe Fujifilm Instax Mini 12!

Dijital dünyadan sıkılıp anılarını hemen elinde tutmak isteyenlere... Pembe rengiyle tam bir tasarım harikası olan Instax Mini 12, çekilen her kareyi anında karta dökerek o anı ölümsüz kılıyor.

Fujifilm Instax Mini 12, Pembe

Zarafet ve fonksiyonellik: Calvin Klein Tote Çanta!

Zarafet ve fonksiyonellik: Calvin Klein Tote Çanta!

Hem işe giderken hem de günlük hayatta şıklığından ödün vermeyen kadınlar için ideal. Yanındaki küçük cüzdan/pouch detayıyla kullanım kolaylığı sunan bu Calvin Klein çanta, her kombini bir üst seviyeye taşıyor.

Calvin Klein FOIL LOGO TOTE W/POUCH Çanta Kadın

Bulutların üzerinde hissetmek için: Giyilebilir Battaniye!

Bulutların üzerinde hissetmek için: Giyilebilir Battaniye!

3.500 TL yerine 2.650 TL’ye düşen bu özel model, evde film keyfi yaparken veya kitap okurken sıcacık kalmanın en konforlu yolu. Giyilebilir yapısıyla hareket özgürlüğü sunan bu battaniye, 'ev kuşları' için alınabilecek en huzurlu hediye.

HUGS AND GIFTS Giyilebilir Battaniye

İsme özel bir sıcaklık: Ayıcık Figürlü İsimli Kupa!

İsme özel bir sıcaklık: Ayıcık Figürlü İsimli Kupa!

Sadece ona ait bir kupa! 420 ml hacmi ve üzerindeki ayıcık figürüyle kişiye özel hazırlanan bu mug, her çay-kahve saatinde sizi hatırlatacak en samimi dokunuşlardan biri.

İsimli Ayıcık Figürlü Kupa Mug 420ML

Zamanın ruhunu yakalayın: Guess Kadın Kol Saati!

Zamanın ruhunu yakalayın: Guess Kadın Kol Saati!

Klasik ama iddialı! Guess’in bu özel kol saati, bir aksesuardan çok daha fazlası. Her anında şıklığı hissetmek isteyen kadınlar için zamansız bir hediye tercihi.

Guess GUW0911L3 Kadın Kol Saati

Gül kokulu bir rüya: Lancome Idôle Parfüm Seti!

Gül kokulu bir rüya: Lancome Idôle Parfüm Seti!

Yeni nesil ikonik kokulardan biri olan Idôle, zarafet ve gücü bir arada sunuyor. Parfüm seti olarak sunulan bu hediye, gün boyu kalıcı ve etkileyici bir iz bırakmak isteyen kadınların favorisi.

Lancome Idôle Parfüm Seti

Güneşin tadını çıkarın: REN Sepia Air Güneş Gözlüğü!

Güneşin tadını çıkarın: REN Sepia Air Güneş Gözlüğü!

Nude rengi ve pilot tasarımıyla her yüz tipine uyum sağlayan bu gözlük, hem UV400 korumasıyla gözleri koruyor hem de stile modern bir dokunuş katıyor. Bahar ve yaz ayları yaklaşırken harika bir yatırım!

REN EYEWEAR REN Sepia Air Unisex NUDE Pilot Güneş Gözlüğü

