Ruhsar Dizisinin Jenerik Şarkısının Orijinal Halini İlk Kez Dinleyeceksiniz!
2000’li yılların başına damga vuran Ruhsar dizisi konusuyla, jenerik şarkısıyla bir kuşağın aklına kazındı. Ruhsar ve Mazhar’ın ölümsüz aşkını anlatan dizi pek çoğumuz için ilkleri barındırıyordu. Hayatını kaybeden Ruhsar’ın güneşli havalarda öbür dünyadan eşinin yanına gelmesi... Ölenlerin cennet ve cehennem kayıtlarını tutan Gözüm Abla Türk televizyon tarihine damga vurdu.
“Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş…” diye başlayan jeneriğini ise hâlâ unutmadık. Peki bu şarkının orjinalini biliyor muydunuz?
X’te ‘@kimseslendirdi’ isimli hesap, hafızalara kazınan Ruhsar dizisinin jenerik şarkısının orjinalini paylaştı.
Ruhsar dizisinin konusu ne?
