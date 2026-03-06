onedio
Ruhsar Dizisinin Jenerik Şarkısının Orijinal Halini İlk Kez Dinleyeceksiniz!

Dilara Şimşek
07.03.2026 - 00:24 Son Güncelleme: 07.03.2026 - 00:26

2000’li yılların başına damga vuran Ruhsar dizisi konusuyla, jenerik şarkısıyla bir kuşağın aklına kazındı. Ruhsar ve Mazhar’ın ölümsüz aşkını anlatan dizi pek çoğumuz için ilkleri barındırıyordu. Hayatını kaybeden Ruhsar’ın güneşli havalarda öbür dünyadan eşinin yanına gelmesi... Ölenlerin cennet ve cehennem kayıtlarını tutan Gözüm Abla Türk televizyon tarihine damga vurdu. 

“Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş…” diye başlayan jeneriğini ise hâlâ unutmadık. Peki bu şarkının orjinalini biliyor muydunuz? 

X’te ‘@kimseslendirdi’ isimli hesap, hafızalara kazınan Ruhsar dizisinin jenerik şarkısının orjinalini paylaştı.

"Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş..." sözüyle hafızamıza kazınan jeneriğin orijinal hali şöyle👇🏻

Ruhsar dizisinin konusu ne?

Ruhsar, 1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayımlandı. Ruhsar ve Mazhar adında iki insanın ölümsüz aşklarını ve başlarından geçen tuhaf olayları anlatan dizinin başrollerini Cem Davran ve Hande Ataizi paylaştı. 

Ruhsar, evliliklerinin ilk günlerinde bir hastalık nedeniyle hayatını kaybeder. Asıl hikaye Ruhsar öldükten sonra başlayacak. Ruhsar öldükten sonra öbür dünyaya gider ve ölülerin Türkiye sorumlusu olan Gözüm Abla adında bir melekle karşılaşır. Dünyadaki iyi hâlinden ötürü Ruhsar, sadece yağmur yağdığında Mazhar'ın yanına gidebilme ayrıcalığına kavuşur. Ancak Ruhsar bir ruh olduğu için onu bir tek Mazhar görebilecektir. 

Ruhsar dizisinin jenerik şarkısı şöyle: 

Yandım yandım bu bendeki hal nedir

İnan bana canım bu benimki hayal değil

Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez

Ruhsar gitti ruhu geldi sardım ruhu rüya değil

 Döktür döktür bir o yana bu yana

Aklım başımdan gitti vay bana vaylar bana

Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez

Ruhsar gitti ruhu geldi sardım ruhu inan bana

Şaştık kaldık afalladık vay canına şimdi yandık

Akıllara zarar vallahi Ruhsar gitti ruhla kaldık 

Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş

Elalem utansın o beni terk etmemiş

Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma

Görsün millet hayal gerçek yan yana

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
