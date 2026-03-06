Ruhsar Dizisinin Jenerik Şarkısının Orijinal Halini İlk Kez Dinleyeceksiniz!

Ruhsar, 1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayımlandı. Ruhsar ve Mazhar adında iki insanın ölümsüz aşklarını ve başlarından geçen tuhaf olayları anlatan dizinin başrollerini Cem Davran ve Hande Ataizi paylaştı.

Ruhsar, evliliklerinin ilk günlerinde bir hastalık nedeniyle hayatını kaybeder. Asıl hikaye Ruhsar öldükten sonra başlayacak. Ruhsar öldükten sonra öbür dünyaya gider ve ölülerin Türkiye sorumlusu olan Gözüm Abla adında bir melekle karşılaşır. Dünyadaki iyi hâlinden ötürü Ruhsar, sadece yağmur yağdığında Mazhar'ın yanına gidebilme ayrıcalığına kavuşur. Ancak Ruhsar bir ruh olduğu için onu bir tek Mazhar görebilecektir.

Ruhsar dizisinin jenerik şarkısı şöyle:

Yandım yandım bu bendeki hal nedir

İnan bana canım bu benimki hayal değil

Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez

Ruhsar gitti ruhu geldi sardım ruhu rüya değil

Döktür döktür bir o yana bu yana

Aklım başımdan gitti vay bana vaylar bana

Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez

Ruhsar gitti ruhu geldi sardım ruhu inan bana

Şaştık kaldık afalladık vay canına şimdi yandık

Akıllara zarar vallahi Ruhsar gitti ruhla kaldık

Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş

Elalem utansın o beni terk etmemiş

Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma

Görsün millet hayal gerçek yan yana