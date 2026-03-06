onedio
Gişede Ortalığı Yıkan Sihirli Annem Filminin Devamı Çekilecek

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2026 - 18:00

2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi tam 22 yıl sonra sinemaya uyarlanmıştı. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi sinemada 850 bin kişi tarafından izlenerek enfes bir başarı sağlarken Sihirli Annem'in devam filminin çekileceği duyuruldu.

Bir dönemin en sevilen televizyon yapımlarından Sihirli Annem, yıllar sonra başlayan sinema yolculuğunu yeni bir filmle sürdürüyor.

Serinin yeni halkası Sihirli Annem: Periler Okulu adıyla izleyici karşısına çıkacak. Bu filmde hikaye, büyülü dünyanın önemli merkezlerinden biri olan Periler Okulu’nda geçecek. Dudu karakteri okulun müdürü olarak karşımıza çıkarken, Betüş ise öğrencilere ders veren bir öğretmen rolünde olacak. Yapım ekibi ayrıca filme sürpriz karakterlerin de dahil olacağını belirtiyor.

Serinin ilk sinema filmi Sihirli Annem: Hepimiz Biriz ise geçtiğimiz yıl mayıs ayında vizyona girmiş ve büyük ilgi görmüştü.

Sihirli Annem filmi, yaklaşık 850 bin seyirciye ulaşarak o ayın en çok izlenen yapımı olmayı başarmıştı. Yeni film Sihirli Annem: Periler Okulu, sevilen karakterleri yeniden bir araya getirirken büyülü evreni farklı hikayeler ve maceralarla genişletmeye hazırlanıyor. Periler Okulu’nda yaşanacak yeni olaylar, izleyiciyi serinin tanıdık atmosferi içinde bambaşka bir yolculuğa davet edecek

