Gişede Ortalığı Yıkan Sihirli Annem Filminin Devamı Çekilecek
2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi tam 22 yıl sonra sinemaya uyarlanmıştı. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi sinemada 850 bin kişi tarafından izlenerek enfes bir başarı sağlarken Sihirli Annem'in devam filminin çekileceği duyuruldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin en sevilen televizyon yapımlarından Sihirli Annem, yıllar sonra başlayan sinema yolculuğunu yeni bir filmle sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serinin ilk sinema filmi Sihirli Annem: Hepimiz Biriz ise geçtiğimiz yıl mayıs ayında vizyona girmiş ve büyük ilgi görmüştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın