Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi İspanyol Film ve Dizileri
İspanyol sineması ve televizyonu son yıllarda dünya çapında büyük bir ilgi görmeye başladı. Güçlü hikayeleri, derin karakterleri ve özellikle gerilim türündeki başarılı anlatımıyla dikkat çeken bu yapımlar farklı türlerde izleyicilere hitap ediyor. Suç, dram, gizem ve fantastik unsurları bir araya getiren bu diziler ve filmler, izleyiciyi hikayenin içine çekmeyi başarıyor. İspanya ve Türkiye arasındaki dostluğun perçinlendiği şu günlerde İspanyol yapımı en iyi dizi ve filmleri sizler için sıraladık.
Önce diziler...
El Ministerio del Tiempo (2015-2020)
Cable Girls (2017-2020)
La Casa de Papel (2017-2021)
30 Coins (2020-2023)
The Mess You Leave Behind (2020)
Şimdi de filmler!
The Invisible Guest (2016)
Pan's Labyrinth (2006)
The Others (2001)
Volver (2006)
Cell 211 (2009)
