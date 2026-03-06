onedio
Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi İspanyol Film ve Dizileri

Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi İspanyol Film ve Dizileri

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2026 - 17:19 Son Güncelleme: 06.03.2026 - 17:26

İspanyol sineması ve televizyonu son yıllarda dünya çapında büyük bir ilgi görmeye başladı. Güçlü hikayeleri, derin karakterleri ve özellikle gerilim türündeki başarılı anlatımıyla dikkat çeken bu yapımlar farklı türlerde izleyicilere hitap ediyor. Suç, dram, gizem ve fantastik unsurları bir araya getiren bu diziler ve filmler, izleyiciyi hikayenin içine çekmeyi başarıyor. İspanya ve Türkiye arasındaki dostluğun perçinlendiği şu günlerde İspanyol yapımı en iyi dizi ve filmleri sizler için sıraladık.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Pan'ın Labirenti
Film

Pan'ın Labirenti

Diğerleri
Film

Diğerleri

Dönüş
Film

Dönüş

Görünmeyen Misafir
Film

Görünmeyen Misafir

Hücre 211
Film

Hücre 211

La casa de papel
Dizi

La casa de papel

Kablo Kızları
Dizi

Kablo Kızları

El Ministerio del Tiempo
Dizi

El Ministerio del Tiempo

El desorden que dejas
Dizi

El desorden que dejas

30 monedas
Dizi

30 monedas

Önce diziler...

El Ministerio del Tiempo (2015-2020)

El Ministerio del Tiempo (2015-2020)

Gizli bir devlet kurumu, tarihin akışını korumak için zaman kapılarını kullanır. Farklı dönemlerden gelen ajanlar geçmişe giderek tarihi değiştirmek isteyenleri durdurur. Her görev onları yeni bir yüzyıla ve farklı tehlikelere götürür. Macera boyunca İspanya tarihinin önemli anlarına tanıklık edilir.

Cable Girls (2017-2020)

Cable Girls (2017-2020)

1920’lerin Madrid’inde telefon operatörü olarak çalışan dört kadın tanışır. Bu iş onlara ekonomik özgürlük kazandırırken hayatlarını da değiştirir. Aşk, kariyer ve toplum baskısı arasında seçimler yapmak zorunda kalırlar. Hikâye kadınların bağımsızlık mücadelesini merkeze alır.

La Casa de Papel (2017-2021)

La Casa de Papel (2017-2021)

Dâhi bir stratejist olan Profesör, tarihin en büyük para basma soygununu planlar. Birbirini tanımayan suçlulardan oluşan ekip, İspanya Kraliyet Darphanesi’ni ele geçirir. Rehineler ve polis baskısı altında plan giderek karmaşıklaşır. Soygun ilerledikçe olay sadece para meselesi olmaktan çıkıp psikolojik bir savaşa dönüşür.

30 Coins (2020-2023)

30 Coins (2020-2023)

Geçmişinden kaçan bir rahip küçük bir kasabada yaşamaktadır. Ancak şeytani güçlerle bağlantılı olduğu söylenen gizemli bir sikke ortaya çıkar. Bu nesne kasabada tuhaf ve korkutucu olaylara yol açar. Rahip ve birkaç kişi karanlık bir sırla mücadele etmek zorunda kalır.

The Mess You Leave Behind (2020)

The Mess You Leave Behind (2020)

Yeni bir öğretmen küçük bir kasabaya atanır. Yerine geldiği öğretmenin ölümü kasabada hâlâ konuşulan bir gizemdir. Öğrencilerin tavırları ve kasabanın sessizliği gerçeğin saklandığını düşündürür. Araştırma ilerledikçe tehlikeli sırlar ortaya çıkar.

Şimdi de filmler!

The Invisible Guest (2016)

The Invisible Guest (2016)

Başarılı bir iş adamı sevgilisinin öldürüldüğü bir otel odasında yakalanır. Suçsuz olduğunu kanıtlamak için deneyimli bir savunma avukatıyla çalışır. Gece boyunca olayın tüm detayları yeniden incelenir. Her anlatım gerçeğin farklı bir yüzünü ortaya çıkarır.

Pan's Labyrinth (2006)

Pan's Labyrinth (2006)

Savaş sonrası İspanya’da yaşayan küçük bir kız zalim bir subayın gölgesinde büyür. Kaçış yolu olarak gizemli bir labirente girer. Burada karşılaştığı yaratıklar ona üç görev verir. Gerçek dünya ile fantastik dünya arasında karanlık bir masal başlar.

The Others (2001)

The Others (2001)

Işığa hassas iki çocuğuyla yaşayan bir anne büyük bir malikanede hayat sürer. Eve gelen hizmetçilerden sonra tuhaf olaylar yaşanmaya başlar. Evde görünmeyen bir varlığın olduğu hissi giderek güçlenir. Gerçek ortaya çıktığında hikâye tamamen farklı bir anlam kazanır.

Volver (2006)

Volver (2006)

Madrid’de yaşayan bir kadın geçmişte bıraktığını sandığı olaylarla yüzleşir. Ailesiyle ilgili saklı gerçekler yeniden gün yüzüne çıkar. Yıllar önce öldüğü düşünülen annesi gizemli biçimde geri döner. Hikâye aile bağları ve kadın dayanışması üzerine kurulur.

Cell 211 (2009)

Cell 211 (2009)

Yeni bir gardiyan işinin ilk gününde büyük bir hapishane isyanına yakalanır. Hayatta kalmak için kendini mahkûm gibi göstermek zorunda kalır. İsyancıların lideriyle kurduğu ilişki giderek karmaşıklaşır. Olaylar ilerledikçe sınırlar ve kimlikler bulanıklaşır.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
