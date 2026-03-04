Giray Altınok'un Sunduğu "The Traitors Türkiye"nin İlk Tanıtımı Yayınlandı!
Dünyada büyük ilgi gören reality yarışması The Traitors’ın Türkiye uyarlamasından ilk görüntüler geldi! Prime Video, Giray Altınok’un sunumuyla ekrana gelecek The Traitors Türkiye için ilk tanıtımı yayınladı. Üstelik yarışmacı kadrosu da ilk kez ortaya çıktı.
Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
2025’in ekim ayında dünya çapında büyük ilgi gören The Traitors formatının Türkiye’ye uyarlanacağını öğrenmiş ve epey heyecanlanmıştık.
Türkiye uyarlamasında da 20 ünlü ismin büyük ödül için kıyasıya mücadele edeceği konuşuluyordu.
İşte The Traitors Türkiye'nin İlk tanıtımı!
