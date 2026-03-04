onedio
Giray Altınok'un Sunduğu "The Traitors Türkiye"nin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.03.2026 - 21:43

Dünyada büyük ilgi gören reality yarışması The Traitors’ın Türkiye uyarlamasından ilk görüntüler geldi! Prime Video, Giray Altınok’un sunumuyla ekrana gelecek The Traitors Türkiye için ilk tanıtımı yayınladı. Üstelik yarışmacı kadrosu da ilk kez ortaya çıktı. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

2025’in ekim ayında dünya çapında büyük ilgi gören The Traitors formatının Türkiye’ye uyarlanacağını öğrenmiş ve epey heyecanlanmıştık.

İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yayınlanan ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışmanın Türkiye versiyonu için hazırlıkların başladığı o günlerde ortaya çıkmıştı.

The Traitors’la daha önce karşılaşmayanlar için kısaca özet geçelim. Dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan bu popüler reality yarışması, genellikle gizemli ve görkemli bir şatoda çekiliyor. Yarışmada bazı yarışmacılar “masum”, bazıları ise gizli “hain” rolünde oluyor. Ama işin en heyecanlı kısmı şu: Kim hain, kim masum kimse bilmiyor!

Strateji, psikolojik oyunlar ve bol bol şüpheyle ilerleyen yarışmada yarışmacılar hem görevleri tamamlamaya hem de aralarındaki hainleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bazen sıradan yarışmacılarla çekilen format, bazen de tıpkı Survivor gibi ünlülerden oluşan “celebrity” versiyonuyla izleyici karşısına çıkıyor.

Türkiye uyarlamasında da 20 ünlü ismin büyük ödül için kıyasıya mücadele edeceği konuşuluyordu.

Yarışmanın çekimlerinin Brezilya’da yapılması planlanırken, sunuculuk koltuğu için ise Giray Altınok’la anlaşılmıştı. Programın 2026’nın ilk aylarında Prime Video’da yayınlanması bekleniyordu. 

Ve beklenen an sonunda geldi! The Traitors Türkiye’nin ilk tanıtımı geçtiğimiz dakikalarda yayınlandı. Üstelik yarışmacı kadrosu da ilk kez bu tanıtımda görüldü. Prime Video tanıtımı şu sözlerle paylaştı: 

“Kadim bir şatoda masumlar, hainleri ortaya çıkarmaya çalışıyor ve bu bir kabus değil. Yepyeni reality şov The Traitors Türkiye, Giray Altınok’un sunumuyla çok yakında Prime Video’da.” 

Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte yarışmacı isimleri de sosyal medyada hızla gündeme oturdu. Hatta şimdiden “Kim hain olacak?” tartışmaları başladı bile!

İşte The Traitors Türkiye'nin İlk tanıtımı!

The Traitors Türkiye'nin yarışmacı kadrosunu da buraya bırakalım;

Yusuf Güney, Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Özgür Balakar, Melih Kunukçu, Jak Cem Avnayım, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay, Emre Uzunboy, Öykü Berkan, Tara de Vries, Mert Öztürk, Yasemin Yılmaz, Yaren Alaca, Emir Elidemir, İlkay Buharalı, Hülya Uğur, Ayliz Yaşar, Yasemin Yürük.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
