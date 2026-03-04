Giray Altınok'un Sunduğu "The Traitors Türkiye"nin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yayınlanan ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışmanın Türkiye versiyonu için hazırlıkların başladığı o günlerde ortaya çıkmıştı.

The Traitors’la daha önce karşılaşmayanlar için kısaca özet geçelim. Dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan bu popüler reality yarışması, genellikle gizemli ve görkemli bir şatoda çekiliyor. Yarışmada bazı yarışmacılar “masum”, bazıları ise gizli “hain” rolünde oluyor. Ama işin en heyecanlı kısmı şu: Kim hain, kim masum kimse bilmiyor!

Strateji, psikolojik oyunlar ve bol bol şüpheyle ilerleyen yarışmada yarışmacılar hem görevleri tamamlamaya hem de aralarındaki hainleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bazen sıradan yarışmacılarla çekilen format, bazen de tıpkı Survivor gibi ünlülerden oluşan “celebrity” versiyonuyla izleyici karşısına çıkıyor.