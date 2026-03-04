Yeni Kanun Teklifiyle 15 Yaşın Altındaki Çocuklar Sosyal Medyaya Giremeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte AKP’li vekillerin hazırladığı yeni sosyal medya yasasına ilişkin kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Yeni kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirse, 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı olması yasak hale gelecek. Yeni kanun teklifi ile sosyal medya mecralarının aldatıcı reklamları engelleyici tedbirler alması da zorunlu olacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni sosyal medya yasasına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM’ye sunuldu.
Engelli Web isimli X hesabı da yeni kanun teklifinde sosyal medya hesapları için hangi maddelerin yer aldığını paylaştı.
