onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeni Kanun Teklifiyle 15 Yaşın Altındaki Çocuklar Sosyal Medyaya Giremeyecek

Yeni Kanun Teklifiyle 15 Yaşın Altındaki Çocuklar Sosyal Medyaya Giremeyecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.03.2026 - 21:45

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte AKP’li vekillerin hazırladığı yeni sosyal medya yasasına ilişkin kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Yeni kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirse, 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı olması yasak hale gelecek. Yeni kanun teklifi ile sosyal medya mecralarının aldatıcı reklamları engelleyici tedbirler alması da zorunlu olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni sosyal medya yasasına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM’ye sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni sosyal medya yasasına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM’ye sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yeni kanun teklifinin detaylarını anlattı.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek düzenleme teklif edilmekte, platformlara bu kuralın uygulanması için gerekli adımları atmaları noktasında yükümlülükler getirilmektedir. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından büyük çocuklara yaşlarına özgü içerikler sunma konusunda tedbirler alma, ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımlarını kontrol edebilmeleri için ebeveyn denetim araçları sunma ve tüm bu konularda alınan önlemleri belirli periyotlarla hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na hem de kamuya açık bir şekilde raporlama yükümlülüğünün getirilmesini teklif ediyoruz.'

Engelli Web isimli X hesabı da yeni kanun teklifinde sosyal medya hesapları için hangi maddelerin yer aldığını paylaştı.

Engelli Web isimli X hesabı da yeni kanun teklifinde sosyal medya hesapları için hangi maddelerin yer aldığını paylaştı.
twitter.com

• 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz

• Ebeveyn kontrol araçları sağlar

• Aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri alır

• BTK'nın bilgi taleplerine cevap verme süresi 3 aydan 15 güne düşürülüyor

• Sunduğu veya sunacağı hizmetler için risk değerlendirmesi yapar ve BTK'ya bildirir

Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı,

• 8/A maddesi kapsamındaki 'gecikmesinde sakınca bulunan hâl' kararlarını derhal ve en geç 1 saat içinde uygular

• İçeriğin çıkarılması/erişimin engellenmesi kararına konu yayının kendi sitesinde tekrar yayınlanmaması için her türlü tedbiri alır

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın