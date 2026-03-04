Yeni Kanun Teklifiyle 15 Yaşın Altındaki Çocuklar Sosyal Medyaya Giremeyecek

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yeni kanun teklifinin detaylarını anlattı.

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek düzenleme teklif edilmekte, platformlara bu kuralın uygulanması için gerekli adımları atmaları noktasında yükümlülükler getirilmektedir. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından büyük çocuklara yaşlarına özgü içerikler sunma konusunda tedbirler alma, ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımlarını kontrol edebilmeleri için ebeveyn denetim araçları sunma ve tüm bu konularda alınan önlemleri belirli periyotlarla hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na hem de kamuya açık bir şekilde raporlama yükümlülüğünün getirilmesini teklif ediyoruz.'