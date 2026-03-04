Irak’ta Ülke Genelinde Elektrikler Kesildi: Gaziantep-Fenerbahçe Maçı Başlayamadı
Orta Doğu’da savaş yeniden başlarken, Irak’ta bulunan ABD üsleri de İran’ın füzelerinin hedefi olmuştu. Irak’ta akşam saatlerinde ülke genelinde elektrikler kesildi. Irak Elektrik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm vilayetlerde yaşanan sorunun giderilmeye çalışıldığı duyuruldu.
Öte yandan Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı da stadyumda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle başlayamadı. Karşılaşmanın 1 saat gecikmeli başlayacağı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orta Doğu’da İran’ın füzelerinin hedefi olan ülkelerden biri de Irak olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gaziantep-Fenerbahçe maçına elektrik kesintisi engeli
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın