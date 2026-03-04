onedio
article/share
Irak'ta Ülke Genelinde Elektrikler Kesildi: Gaziantep-Fenerbahçe Maçı Başlayamadı



İsmail Kahraman

04.03.2026 - 21:27

Orta Doğu’da savaş yeniden başlarken, Irak’ta bulunan ABD üsleri de İran’ın füzelerinin hedefi olmuştu. Irak’ta akşam saatlerinde ülke genelinde elektrikler kesildi. Irak Elektrik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm vilayetlerde yaşanan sorunun giderilmeye çalışıldığı duyuruldu.

Öte yandan Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı da stadyumda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle başlayamadı. Karşılaşmanın 1 saat gecikmeli başlayacağı açıklandı.

Orta Doğu'da İran'ın füzelerinin hedefi olan ülkelerden biri de Irak olmuştu.



Irak, akşam saatlerinde ise karanlığa gömüldü. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı duyuruldu. Bakanlık, Irak’ın orta ve güney vilayetleri başta olmak üzere tüm bölgelerde elektrik akışının henüz bilinmeyen nedenlerle kesildiğini bildirdi.

Gaziantep-Fenerbahçe maçına elektrik kesintisi engeli



Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep ile Fenerbahçe arasında saat 20.30’da başlaması gereken mücadele, stadyumda yaşanan elektrik arızası nedeniyle başlayamadı.

Karşılaşma 1 saat gecikmeli olarak başlayacak.

İsmail Kahraman

Gündem Editörü

