Irak’ta Ülke Genelinde Elektrikler Kesildi: Gaziantep-Fenerbahçe Maçı Başlayamadı

Irak, akşam saatlerinde ise karanlığa gömüldü. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı duyuruldu. Bakanlık, Irak’ın orta ve güney vilayetleri başta olmak üzere tüm bölgelerde elektrik akışının henüz bilinmeyen nedenlerle kesildiğini bildirdi.