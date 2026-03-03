Sevgili İkizler, bugün Güneş, Satürn ile bir dansa başlıyor ve bu senin kariyer hayatında bazı sorumlulukları daha da ağırlaştırıyor. Belki de bir üst düzey yönetici, senden biraz daha fazla çaba ve performans bekliyor. Neyse ki bu durum seni hırslandıracak ve rakiplerini geride bırakmak adına bir fırsata dönüşecektir. Zaten, disiplinli ve düzenli çalışman, göz önünde olmanı sağlayacak.

Tüm gözler senin üzerindeyken alacağın kararlara ise dikkat etmeli ve duygusal düşünmek yerine stratejik düşünmeye odaklanmalısın. Büyük hedeflere ulaşmak için küçük adımlar atmaya ne dersin? Haftanın tam ortasında var gücünle çalışman ve sabırlı olman gerekirken, destek almayı da dene! Belki güçlü bir meslektaşın ya da aile üyen sana yol gösterebilir. İşte tüm bu süreç de senin yükselişe geçişin için bir hazırlık aşaması olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal açıdan bir netlik arayışı içinde olabilirsin. Eğer flört aşamasındaysan, karşındaki kişiden daha net ve açık mesajlar almayı isteyebilirsin. Tabii bu arada kendine, 'Ben ne istiyorum?' sorusunu sormalısın. Belki aşkını itiraf etmeden önce kendi duygularını ve isteklerini netleştirmeli ve kendine karşı dürüst olmalısın. Sahi, aşk hikayeni onunla yazabileceğine emin misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…