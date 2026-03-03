Sevgili İkizler, bugün Güneş ve Satürn, gökyüzünde bir vals başlatıyor ve bu aşk hayatını da etkileyebilir. Duygusal açıdan bir netlik arayışı içine girebilirsin. Belki de kalbinin derinliklerinde bir yerlerde, aşk hayatında daha fazla açıklık ve kesinlik arzuladığını fark edebilirsin.

Eğer şu anda bir flört sürecindeysen, belki de karşındaki kişiden daha net ve açık mesajlar almayı umuyorsundur. Belki de aşkını itiraf etmeden önce, kendi duygularını ve isteklerini netleştirmeli ve kendine karşı dürüst olmalısın. Kendine, 'Gerçekten onunla bir aşk hikayesi yazmak istiyor muyum?' diye sormalısın. Eğer cevabın evet ise, o zaman belki de aşkını itiraf etmenin zamanı gelmiştir. Ancak eğer hâlâ emin değilsen, belki de biraz daha zaman tanımalı ve duygularını daha iyi anlamaya çalışmalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…