Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kelimelerin yerini tamamen duygusal ve fiziksel varlık alıyor. Uzun ve karmaşık cümleler kurmak, detaylı açıklamalar yapmak ya da gereksiz tartışmalara girmek yerine, sadece partnerinle yan yana durmanın huzurunu hissedeceksin. Partnerinin varlığını fiziksel olarak yanında hissetmek, tüm günün yorgunluğunu silip atmana yardımcı olacak.

Söze dökülmeyen ancak gözlerinde ve kalbinde hissettiğin bir anlaşma içinde günü tamamlayacaksın. Bu, aşkın yazılı olmayan kuralıdır ve partnerinin bu kuralı uygulaması kalbini cezbedecek. İşte bu, aşkın en saf ve en güzel hali... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…