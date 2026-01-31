Sevgili İkizler, bu ay hareketli geçecek! 18 Şubat'ta Güneş, Balık burcuna taşınıyor ve bu, kariyer hayatında belirsiz gibi görünen ancak aslında seni ileriye taşıyacak olan gelişmeleri beraberinde getiriyor. Evet, belirsizlikler biraz tedirgin edici olabilir, biliyoruz. Fakat Şubat ayı boyunca 'her şeyin cevabını hemen almalıyım' düşüncesini bir kenara bırakmanı öneriyoruz. Zira bu ay, mantığını biraz rafa kaldırıp sezgilerinle hareket etmenin daha çok işine yarayacağını söylemeliyiz!

Tabii bir de Merkür retrosu var! Ay bitemden başlayan retro, geçmişte tamamlanmamış bir işin yeniden gündemine gelmesine sebep olabilir. Daha önce gözden kaçırdığın bir detay ya da yanlış anlaşıldığı için üzerinde durmadığın bir konu, bu kez lehine işleyebilir. Hızlı kararlar yerine, detayları gözden geçirme ve düzenleme sürecine odaklanman, ön plana çıkmanı sağlayabilir. Bu retrodan en kârlı çıkan sen olabilirsin!

Peki ya aşk? Fısıltılara kulak ver... Zira, Merkür ve Venüs'ün kavuşumu ile aşk hayatında kelimelerin gücü artırıyor. Hem söylenenlerin hem de söylenmeyenlerin önemli olduğu bu dönemde, bir konuşma duygusal yönünü tamamen değiştirebilir. Bu ay aşk, hislerini anlatmakla birlikte derinleşiyor. Yani, duygularını ifade etmek için kelimelerin gücünden yararlanmanı öneriyoruz. Aşk için doğru kelimelerle en güzel yolu inşa etmeye var mısın? Hadi, itiraf et onu seviyorsun! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…