Sevgili İkizler, bu ayın enerjisi tam da istediğin gibi; biraz karmaşa, biraz aşk, biraz da sürprizlerle dolu... Ama merak etme, her şey sonunda yerli yerine oturuyor. Öncelikle, Merkür retrosunun etkisi altında başlayan bu ay, kalp sızılarıyla dolu bir dönemle karşı karşıya bırakıyor seni. Ayın sonlarına doğru ise bu karmaşık dönem son buluyor ve yerini huzura bırakıyor.

Aşk hayatında bir süredir yaşadığın kafa karışıklıkları ve yanlış anlaşılmalar da böylece nihayet son buluyor. Elbette ay boyunca yaşayacağın bu iniş ve çıkışlar seni biraz yorabilir. Partnerinle arandaki sırlar, gizemler ve belirsizlikler ortadan kalktığında ise her şeyi unutacaksın desek yeridir. Duygularını ve düşüncelerini, en şeffaf ve en net haliyle dile getirme fırsatı da bulabilirsin. İlişkilerindeki düğümler çözülüyor ve ayın geri kalanını sevdiklerinle huzur içinde, keyifli bir şekilde geçirebilirsin! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…