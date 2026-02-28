Sevgili Akrep, bu ayın başında yaşanan Ay tutulmasıyla hızlı bir başlangıç yapıyorsun. Şimdi güçlü bir içgüdü ile kimin dost, kimin düşman olduğunu anlamak üzeresin. Bu sayede ise kendine ve asıl hedeflerine odaklanıyorsun. Gelecekte seninle olmayacak her şeyi geride bırakıyor ve zihninde büyük projelere yer açıyorsun adeta! Haliyle bireysel bir düzen inşa etmeye hazırlıyorsun.

Ayın ortasında ise Mars'ın desteğiyle işlerini ve yaratıcı projelerini enerjik bir şekilde yönetmeye başlıyorsun. Şimdi rakiplerinin cesaret edemediği zorlu görevlerin üstesinden tek başına geliyorsun. İş yerindeki etkinliğin artıyor ve verimliliğinle dikkatleri üzerine çekiyorsun. Bu kararlı duruşun, kariyer basamaklarını hızla tırmanman için sana dur durak bilmeyen bir güç veriyor.

Peki ya aşk? Venüs'ün etkisiyle ise iş ve günlük rutinlerinin içinden romantik bir sürpriz çıkıyor. Beklenmedik bir tanışma veya uzun süredir devam eden bir arkadaşlığın aşka dönüşmesi, hayatına yeni bir heyecan katıyor. Kalbinin ritmi hızlanırken, aşkın en saf ve güven verici halini yaşamanın tadını çıkarıyorsun. Belki de uzun zamandır hissetmediğin bir heyecan ve aşkla mutluluğu derinden yaşıyorsun... Tabii eğer kalbini açıp duygularını özgür bırakır ve aşkı sıkı sıkıya kucaklarsan. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…