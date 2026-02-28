Sevgili Akrep, bu ayın başında gerçekleşen Ay tutulması sana hız kazandırıyor. Bu enerji dolu başlangıç, kimin dost, kimin düşman olduğunu sezgilerinin en derin köşelerinden anlama yetisi veriyor. Bu durum, asıl hedeflerine odaklanma ve kendini daha da geliştirme fırsatı sunuyor. Gelecekte seninle birlikte olmayacak her şeyi geride bırakıyor ve zihninde büyük projelere yer açıyorsun resmen!

Tamamen bireysel bir düzen inşa ettiğin Mart ayının ortasına geldiğimizde ise Mars'ın desteğiyle işlerini ve yaratıcı projelerini enerjik bir şekilde yönetmeye başlıyorsun. Şimdi, rakiplerinin gözünün korktuğu zorlu görevlerin üstesinden tek başına gelebilirsin. İş yerindeki etkinliğin artırıp verimliliğinle tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Artık kariyer basamaklarını hızla çıkabilirsin! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…