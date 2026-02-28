Sevgili Akrep, bu ayın enerjisi tamamen seninle. Jüpiter'in kuvvetli desteğiyle, bedenindeki yenilenme kapasitenin zirveye çıktığını hissedeceksin. Belki de uzun süredir seni zorlayan kronik sağlık sorunlarına bir çözüm bulabileceksin. Bu, Jüpiter'in seni şifalandırıcı enerjisi sayesinde olacak.

Ay boyunca, derin uykunun ve sessizliğin bedenin üzerindeki onarıcı etkisini kullanarak içsel bir detoks sürecine giriyorsun. Bu ay, bu etkileri en üst düzeyde kullanarak, iç dünyanda bir temizlik ve yenilenme fırsatı yaşayabilirsin. Mart sonunda ise toksik olan her türlü alışkanlıktan arınmış olmanın verdiği o sarsılmaz dayanıklılıkla yeni bir döngüye başlıyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…