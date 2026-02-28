onedio
Mart Akrep Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının Mart ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mart ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ayın enerjisi tamamen seninle. Jüpiter'in kuvvetli desteğiyle, bedenindeki yenilenme kapasitenin zirveye çıktığını hissedeceksin. Belki de uzun süredir seni zorlayan kronik sağlık sorunlarına bir çözüm bulabileceksin. Bu, Jüpiter'in seni şifalandırıcı enerjisi sayesinde olacak.

Ay boyunca, derin uykunun ve sessizliğin bedenin üzerindeki onarıcı etkisini kullanarak içsel bir detoks sürecine giriyorsun. Bu ay, bu etkileri en üst düzeyde kullanarak, iç dünyanda bir temizlik ve yenilenme fırsatı yaşayabilirsin. Mart sonunda ise toksik olan her türlü alışkanlıktan arınmış olmanın verdiği o sarsılmaz dayanıklılıkla yeni bir döngüye başlıyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

