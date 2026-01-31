Sevgili Akrep, bu Şubat ayının ilk gününde Aslan Dolunayı'nın gökyüzünde parladığını göreceksin. Bu Dolunay, kariyerinde adeta bir satranç tahtası gibi her şeyin doğru yerlere oturmasına yardımcı olacak. Belki de aylardır hayalini kurduğun bir terfi, beklediğin bir iş teklifi ya da üzerinde uğraştığın bir proje sonuçlanabilir. Bu Dolunay, senin için bir dönüm noktası olabilir; pasif kalmaktan çıkıp kendi yolunu çizmeye başlayabilirsin artık. Kendi hikayenin kahramanı olma zamanın geldi!

Şubat ayının ortalarına geldiğimizde ise Güneş, Balık burcuna adım atıyor. Bu değişimle beraber, içindeki yaratıcı enerji adeta bir volkan gibi patlayabilir. Kendini ifade etme konusunda daha cesur hissedeceğin bu dönemde, iç sesini dinlemekten çekinme. Bu ay boyunca risk almak, sahneye çıkmak ve görünür olmak senin için adeta bir yeniden doğuş gibi olacak. İçinde sakladığın o muhteşem proje ya da fikir, bu dönemde destek bulabilir ve hayata geçme fırsatı yakalayabilir. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…