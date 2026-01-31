Sevgili Akrep, bu ay Güneş, Balık burcuna geçiş yaparak bedeninin derinliklerindeki sezgisel sinyalleri harekete geçiriyor. Bu ay boyunca, belki de farkında olmadan bastırdığın duyguların, bedeninde yorgunluk ya da isteksizlik şeklinde belirginleşebilir. Eğer bedenin sana 'dur' demeye başlarsa, sağlığını korumak için önemli adımlar atabilirsin.

Mesela, kontrol etmeye çalıştığın her şeyin üzerindeki baskıyı biraz hafifletmeyi tercih edebilirsin. Bazı sorumlulukları başkalarına devretmeyi de düşünmelisin. Üzerindeki yükler gibi ağırlıkları da atmalısın. Geçmişi ardında bırakmalı, ruhunu arındırmalı ve sadece kendine, geleceğine odaklanmalısın artık. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…