onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bursa’nın Köklü Markası Yörsan Yeni Kıtaya Açıldı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 16:03

Bursa’nın köklü süt markalarından Yörsan, yeni ihracat hamlesiyle gündeme geldi. Matlı Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren marka, rotasına Afrika’yı da ekledi. Yaklaşık üç ay süren sevkiyatın ardından UHT süt ürünleri raflardaki yerini aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursadabugün'de yer alan habere göre Yörsan, Afrika kıtasına açılıyor.

Yörsan, Afrika pazarına giriş yaparak ihracat ağını genişletti. Yaklaşık üç ay süren deniz taşımacılığı sonrası markanın UHT süt ürünleri satış noktalarında yer almaya başladı. UHT teknolojisinin sağladığı uzun raf ömrü de uzak pazarlara ulaşımda önemli avantaj sağladı.

Afrika’ya yönelik düzenlenen tadım etkinliklerinde ise ürünler yüksek oranda beğeni topladı. Katılımcıların yüzde 92,3’ü ürünleri beğendiğini ve yeniden satın almayı düşündüğünü söyledi. Açıklanan verilere göre katılımcıların yüzde 60’ı kadınlardan, yüzde 40’ı erkeklerden oluştu.

Şirketin hedefi, Afrika’daki dağıtım ağını büyüterek daha geniş kitlelere ulaşmak.

Matlı Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Yörsan, geleneksel ve modern süt ürünlerinden oluşan ürün yelpazesiyle uluslararası pazarlarda da yer alıyor. Afrika açılımı da markanın dış pazardaki büyüme adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Pazardan gelen ilk geri bildirimler, Yörsan ürünlerinin kalite ve lezzet açısından olumlu karşılık bulduğunu gösteriyor. Şirket, oluşturduğu dağıtım kanallarıyla Afrika’da daha geniş tüketici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın