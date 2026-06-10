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ABD Başkanı Trump'tan ‘Türkiye ile İsrail’in Çatışması Olası mı?’ Sorusuna Cevap

ABD Başkanı Trump'tan ‘Türkiye ile İsrail’in Çatışması Olası mı?’ Sorusuna Cevap

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2026 - 22:13
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilerin sorduğu, “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı?” sorusuna, “Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz.” diye cevap verdi.

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İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma en yüksek perdeden tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor.

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma en yüksek perdeden tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen AKP Grup Toplantısı’nda Netanyahu ve “cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları artık Türkiye’yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır” demişti. Erdoğan ayrıca, “Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz. Kıbrıs Türk’ünün hakkına kastedilirse cevap çok sert olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kürtlere karşı soykırım yapan, Hamas terör örgütünü destekleyen, kendi halkını baskılayan ve siyasi rakiplerini hapse atan antisemitik diktatör Erdoğan, İsrail Devleti’ne ahlak konusunda ders verebilecek en son kişidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Beyaz Saray’da gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkanı Trump’a, Türkiye ile İsrail arasındaki gergin ilişki hatırlatıldı ve “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı?” diye soruldu.

Trump ise soruya, “Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Aa, Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan. Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde aramızda iyi bir dostluk var.” diye cevap verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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