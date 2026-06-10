ABD Başkanı Trump'tan ‘Türkiye ile İsrail’in Çatışması Olası mı?’ Sorusuna Cevap
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilerin sorduğu, “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı?” sorusuna, “Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz.” diye cevap verdi.
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İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma en yüksek perdeden tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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