Sevgili Akrep, bu haftaki gökyüzü hareketleri, gözlerini yeni iş fırsatlarına ve eğitimle ilgili girişimlere çevirmeni sağlıyor. Yurt dışı bağlantılı işlerde veya akademik süreçlerde her zamankinden daha fazla sorumluluk alman gerekebilir. Hatta bu durumda, bilgi birikimini ve vizyonunu başkalarına aktarma fırsatı bile bulabilirsin.

Jüpiter'in ileri harekete geçtiği bu dönemde, akademik projelerine ilave bir destek de alabilirsin. Bu destek, seni uluslararası bir başarıya veya ticari bir büyümeye taşıyabilir. Özellikle yayıncılık, reklam, medya veya teknoloji alanında çalışıyorsan, beklettiğin stratejik hamlelerini sahneye sürme zamanın geldi. İnançlarının ve özgün fikirlerinin iş hayatında karşılığını bulacağın bir döneme giriyorsun. Kendini göstermek için yapay zeka araçlarını eğitimine ve projelerine dahil etmeyi de düşünebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ve Mars'ın kavuşumu, romantizm konusunda oldukça cesur ve doğrudan bir tavır sergilemeni sağlayacak. Duygularını ifade ederken o kadar net ve derin olacaksın ki bu da partnerini sana yaklaştıracak. İhtiyacınız olan heyecan, tutku ve aşk şimdi canlanacak. Öte yandan eğer bekarsan, bir flörte adım atmak veya duygularını açıklamak için büyük bir cesaret ve tutkuyla harekete geçebilirsin. Aşk için hiç tanımadığın bir yabancıya o ilk adımı atmaya, yeni insanlarla tanışmaya ve sosyalleşmeye ise hazır olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...